HBO Max wird eingestellt – was das für Sky-Kunden bedeuten könnte

Streamingdienst HBO Max fällt der Elefantenhochzeit von Warner Bros. und Discovery zum Opfer und wird in Discovery+ aufgehen. Doch was bedeutet das für Kunden in Deutschland – insbesondere die von Sky?

Der neue Mediengigant Warner Bros. Discovery hat gesprochen: HBO Max wird im Sommer 2023 eingestellt, die bestehenden Originale und weitere Inhalte des Streamingdienstes werden im jüngst auch hier in Deutschland gestarteten Service Discovery+ integriert. Ein neuer internationaler Entertainment-Leviathan, ein konkurrenzfähiger Streamingdienst statt verstreuter Inhalte im Rahmen diverser mittelprächtigen Angebote – klingt erstmal sinnvoll und nach dem Zusammenschluss von HBO-Mutterkonzern Warner und Discovery auch folgerichtig.

Aus für HBO Max ändert hier erstmal nichts

Damit ändern sich allerdings auch die Vorzeichen für den Rechte-Markt im Pay-TV und Streaming-Bereich in Deutschland – zumindest perspektivisch: Sky hat den eher profilschwachen Streamingdienst Discovery+ bereits aggregiert und auch einen noch bis 2025 laufenden Vertrag über hochwertige HBO-Inhalte aus dem amerikanischen Pay-TV, die am US-Heimatmarkt noch bei HBO Max abrufbar sind. Aufgrund dieser Rechtevereinbarung mit Warner gab es wohl bislang keine konkreten Expansionspläne für den HBO-Streamingdienst nach Deutschland. So landen auch Kino-Hits wie „Dune“ und „The Batman“ dank Lizenz-Vereinbarungen hierzulande immer zuerst bei Sky.

Wird Discovery+ flügge und nimmt Sky die Inhalte weg?

Doch nun entsteht im kommenden Jahr mit der Verschmelzung von HBO Max und Discovery+ unterm Strich wieder eine ernstzunehmende neue Größe am Streaming-Markt – und Warner Bros. Discovery könnte durchaus vorhaben, diese auf lange Sicht auch hierzulande auf eigene Beine zu stellen.

Insbesondere für Sky-Kunden wäre es ein harter Schlag, sollten HBO-Inhalte wie „Game of Thrones“ und „Westworld“ und die Kino-Premieren von Warner aus dem mittlerweile ordentlich gereiften Lizenz-Portfolio abgezogen würden, das bereits um Peacock-Inhalte erweitert wurde und im Winter auch um den „Star Trek“-Streamingdienst Paramount+ wächst. Vielleicht glückt Sky aber auch das Husarenstück, Discovery+ dauerhaft zu integrieren – das ist alles aber noch Zukunftsmusik.

Fest steht: Während es am Streamingmarkt und allgemein einen stetigen Trend zur Teuerung gibt, wäre eine weitere Fragmentierung der Inhalte durch einen Wegfall der HBO-Inhalte und Warner-Filme bei Sky ab 2025 durchaus bitter.

