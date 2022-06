Discovery+ kommt doch noch im Juni nach Deutschland – via Sky, Web und App

Anzeige

Warner Bros. Discovery hat auf den Screenforce Days in Köln den Start seines Streamingdienstes Discovery+ bekanntgegeben. In nicht einmal einer Woche ist schon so weit. Sky-Q-Kunden können sich besonders freuen.

Discovery+, der weltweit führende Streaming-Dienst für Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte, startet entgegen DF-Informationen aus dem Hause Sky bereits am 28. Juni in Deutschland und Österreich. „Mit Discovery+ werden wir den Usern in Deutschland und Österreich eines der vielversprechendsten neuen Streaming-Produkte anbieten“, so Hannes Heyelmann, EVP & General Manager GAS, Warner Bros. Discovery. „Wir profitieren dabei von unserer weltweit größten Content-Library an non-fiktionalen Inhalten. Ergänzt von exklusiven lokalen Shows, darunter die neue Eigenproduktion „Katzenberger @Work“ mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, und Live-Sport, bietet Discovery+ damit in einzigartiger Fülle außergewöhnliche Geschichten aus aller Welt in den Bereichen Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport. Ich freue mich, ab Sommer noch mehr Fans die Vielfalt von Warner Bros. Discovery anbieten zu können.“

Discovery+ verspricht umfangreiches Angebot vom Start weg

Bereits zum Start bietet Discovery+ ein umfangreiches Angebot an exklusiven Inhalten und Originals, so dass den Kunden von discovery+ von Beginn an tausende Stunden an Content der verschiedenen Marken und Themenwelten von Warner Bros. Discovery zur Verfügung stehen werden. Diese beinhalten neben zum Beispiel Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Paranormales, Abenteuer, Wissenschaft, Technik oder Umwelt auch exklusiven Live-Sport, darunter Top-Events wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere, sowie eine Vielzahl an hochwertigen Dokumentationen. Ergänzt wird das Angebot durch die linearen Sender-Streams von DMAX, TLC, HGTV, Tele 5, Eurosport 1 und Eurosport 2.

Discovery+ wird zum Start in zwei Varianten verfügbar sein: Einer Variante zu monatlich knapp sechs Euro sowie einer werbeunterstützten Variante zu knapp vier Euro. Sparen kann man wie so oft, bei Abschluss eines 12-monatigen Abonnements: Diese sind zu Preisen von 39,99 Euro (werbeunterstützt) und 59,99 Euro (werbefrei) verfügbar. Live-Streams und Catch Up-Inhalte können jedoch Werbung enthalten. Einige Programme enthalten zudem Sponsorings sowie Trailer.

Für Sky-Q-Kunden ein Jahr kostenlos

Dank einer Partnerschaft mit Sky Deutschland ist das discovery+-Angebot zum Start für 12 Monate für alle Sky-Q-Kunden inklusive. Was aus der Anfang 2021 verkündeten exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Vodafone geworden ist (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), muss zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Zumindest findet sich der Anbieter mit keiner Silbe in der Mitteilung vom heutigen Mittwoch wieder.

Discovery+ steht über den Browser unter discoveryplus.com sowie in allen gängigen Appstores zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Streamingdienst auch über verschiedene Smart TVs oder Streaming-Geräte genutzt werden. An dieser Stelle könnte vielleicht dann noch Platz Vodafone (und andere) sein. Konkret benannt werden die eventuelle Partner neben Sky aber, wie erwähnt, nicht.

