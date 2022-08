Sex und Loyalität: „Blocco 181“ ab heute bei Sky

Anzeige

Drogen, Liebe und rivalisierende Banden: „Blocco 181“ dreht um sich die Schattenseiten von Mailand und Stadtviertel der Modestadt, die sonst nicht gezeigt werden.

Anzeige

In einem Vorort von Mailand kämpft die junge Latina Bea mit ihren Freunden Ludo und Mahdi um ihre Unabhängigkeit und ihre Liebe. Dabei legen sie sich mit rivalisierenden Drogen-Banden an. Das italienische Sky Original „Blocco 181“ ist ab heute immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu gibt es die jeweiligen Doppelfolgen auch auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf.

Inhalt der Serie „Blocco 181“

In Block 181, einem Wohngebiet vor Mailand, beherrschen Kriminalität und rivalisierende Banden den Alltag der Bewohner. Der Bruder der jungen Bea ist Anführer der „Misas“, einer Gruppe lateinamerikanischer Einwanderer. Bea muss ihre Liebe zu Mahdi, einem Italiener aus dem Viertel, verheimlichen. Auch zu dessen Freund Ludo, der Drogen ausliefert, darf sie keinen Kontakt haben, denn ihre Familien sind verfeindet. Bea ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrer Familie, der gefährlichen Misa-Gang, und dem Wunsch, ihr Leben zu ändern. Am Ende bildet sich ein gefährliches Dreieck, das die Regeln ihrer sozialen Identität in Frage stellt. Während setzt sich das Trio mit Liebe, Familie, Sex, Verbrechen und Emanzipation auseinander.

„Blocco 181“ ist das Mailand, das nie gezeigt wird. Ein Viertel am Stadtrand, in dessen Zentrum sich illegale Wohnungen befinden. Ein Ort, an dem täglich verdächtige und bedrohliche Blicke ausgetauscht werden. Auf der einen Seite sind da die Kinder aus dem Viertel, die die Kokainhändler beschützen. Auf der anderen Seite gibt es die Pandilleros von Misa, die hungrig sind und bereit sind, ihr Leben für ihre Bande zu opfern. Während Waffen und Macheten geschwungen werden, tritt eine intime, leidenschaftliche Liebesgeschichte in den Vordergrund.

Es geht um Sex und Loyalität

Dazu gehören Bea, eine sinnliche und furchtlose Pandillera. Ludo, ein Partylöwe aus der Mittelschicht und Mahdi, ein beschützender Typ aus dem Viertel. In ihrer Beziehung geht es um Sex, Freundschaft und die Zugehörigkeit zu einer neuen Art von Familie, in der sie sich gemeinsam in der kriminellen Hierarchie nach oben arbeiten. Währenddessen bekämpfen die Latinos und die Kids aus dem Viertel sich gegenseitig.

Kreativer Produzent und musikalischer Supervisor der von Sky Italia produzierten Serie ist der italienische Rapper Salmo. Er ist außerdem in „Blocco 181“ in seiner ersten TV-Rolle als der Kriminelle „Snake“ zu sehen.

In Kürze bringt Sky außerdem einen eigenen DC-Sender.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.