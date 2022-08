Sky bringt eigenen DC-Sender – inklusive „The Batman“-Premiere

Anzeige

Der dunkle Ritter ist zurück: Der große Kinoauftritt von Robert Pattinson als „The Batman“ startet im September exklusiv im Abo bei Sky und Wow.

Dazu holt der Pay-TV-Anbieter von 1. bis 11. September Sky Cinema DC Helden wieder hervor. Dort gibt es dann über zwanzig Superheldenhits rund um die Uhr. „The Batman“ feiert dabei am 2. September seine Premiere. Dieser und auch alle anderen Superheldenfilme sind mit Sky und Wow auch auf Abruf verfügbar.

„The Batman“ mit TV-Debüt bei Sky Cinema DC Helden

Der erste Auftritt von Robert Pattinson als DC-Held war mit Spannung erwartet worden. „The Batman“ übertraf dann aber tatsächlich alle Erwartungen und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. So düster wie Regisseur Matt Reeves hatte bislang noch niemand die Geschichte um den Fledermausmann erzählt. Mit 1,7 Millionen Kinozuschauern allein in Deutschland ist das DC-Abenteuer einer der erfolgreichsten Filme in diesem Kinojahr.

Auf Sky Cinema DC Helden gibt es von 1. bis 11. September rund um die Uhr zahlreiche Superheldenhits zu sehen. Etwa alle neun vorherigen Batman-Kinofilme der letzten vierzig Jahren, von Tim Burtons „Batman“ und „Batmans Rückkehr“ mit Michael Keaton, über Val Kilmer in „Batman Forever“ und George Clooney in „Batman & Robin“ sowie Christian Bale in der „The Dark Knight“-Trilogie bis zu Ben Affleck in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Justice League“.

Auch Reihenweise andere Supenhelden-Movies von „Aquaman“ bis Wonder Woman“

Außerdem zählen Hits wie „Aquaman“, „Wonder Woman“, The Suicide Squad“ und auch Superman-Filme wie „Superman – Special Edition“, „Superman II – Allein gegen alle“ und „Man of Steel“ zum großen Superheldenaufgebot.

„The Batman“ und alle Superheldenhits sind mit Sky Q und Wow auch jederzeit auf Abruf verfügbar. Quelle: Sky

