„Shark Weekend“ bei Tele 5: Großes Hai-Spektakel im Anmarsch

Ende Juli wird sich Tele 5 dem inzwischen wohl beliebtesten Tier des Trash-Kinos mit einem vielseitigen Filmprogramm widmen: Am „Shark Weekend“ dreht sich alles um den Hai.

Am 22. Juli wird das „Shark Weekend“ bei Tele 5 beginnen. An drei Tagen will der Sender dann verschiedene Spielfilme und Dokumentation rund um den Hai ausstrahlen. Auf dem Programm stehen „Hai-lights“ wie „Shark Season“ mit Michael Madsen oder auch „Shark Lake“ mit Dolph Lundgren.

Tele 5 wird dabei nicht nur Trash- und B-Movies zeigen. Unter anderem läuft auch der minimalistische, aber wirkungsvolle Schocker „Open Water“, in dem ein Paar nach einem Tauchausflug auf offener See vergessen wird und nun ums Überleben kämpfen muss. Daneben kündigt Tele 5 die passenden Hai-Dokus zum Filmprogramm an.

Für alle Trash-Fans verspricht der Sender am „Shark Weekend“ Titel wie „Megalodon“, „Megalodon Rising“ oder auch „Mega Shark vs. Mecha Shark“. Weitere Informationen findet man auf der Seite von Tele 5.

