„Sing meinen Song“ : Staffelstart mit leicht geänderter Reihenfolge

Anzeige

„Sing meinen Song“ feiert Zehnjähriges. Die Jubiläumsstaffel läuft bei Vox an mit „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß. An der Reihenfolge der Star-Auftritte wurde leicht geschraubt.

Anzeige

Zum zehnjährigen Jubiläum kann die Vox-Musikshow „Sing meinen Song“ eine Menge Erfolge feiern. Aus den insgesamt 420 getauschten Songs und 60 Duetten, die bisher von 59 Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen der Sendung gesungen wurden, sind diverse Musik-Alben entstanden. Fünf davon haben es auf Platz 1 der Album-Charts geschafft samt fünf Platin- sowie sechs Gold-Auszeichnungen. Insgesamt haben die bisher neun „Sing meinen Song“-Staffeln 1.7 Millionen Alben verkauft.

„Sing meinen Song“ lädt Stars wie Clueso und Alli Neumann ein

Am Konzept der Show hat sich auch in der aktuell zehnten Staffel nichts geändert. Jede Woche steht eine Musikerin oder ein Musiker wie Clueso, Lea oder Alli Neumann im Fokus und bietet die eigenen Lieder zum Tausch an, damit diese von den anderen neu interpretiert und dargeboten werden. Am Ende entsteht aus all den neuen Songs ein Album. Zudem blickt Vox auch hinter die Kulissen. Nach den Hauptfolgen von „Sing meinen Song“ um 20.15 Uhr steht um 22.15 Uhr jeweils die Doku-Reihe „Die Story“ mit Moderatorin Laura Dahm auf dem Programm. Dahm interviewt die Stars und beleuchtet ihre Karriere und ihr Privatleben.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Vox tauscht Lea und Montez in der Reihenfolge

Heute, am 25. April, zeigt Vox um 20.15 Uhr die erste Folge der zehnten Geburtstagsstaffel „Sing meinen Song“ mit Gastgeber Johannes Oerding und „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß. In Zukunft werden die weiteren Episoden ebenfalls immer dienstags um 20.15 Uhr gesendet. Die Reihenfolge der Stars hat Vox nochmal leicht abgeändert. So haben Sängerin Lea und Rapper Montez die Plätze gewechselt. Lea wird nun am 2. Mai ihre Songs zum Tausch anbieten und Montez eine Woche darauf am 5. Mai – bis vor Kurzem war es noch umgekehrt.

„Sing meinen Song“ auf RTL+

Die neue Staffel wird zudem auch auf RTL+ zur Verfügung gestellt. Sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung steht die jeweilige Episode dann auf dem Streaming-Dienst kostenlos zum Abruf bereit. Premium-Mitglieder werden bei RTL+ schon früher bedient und erhalten Zugriff auf die „Sing meinen Song“-Folgen bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung sowie für weitere zwei Jahre nach Ende der Staffel.

Alle Sendetermine von „Sing meinen Song“ im Überblick (immer 20.15 Uhr auf Vox):

25. April , Folge 1: Stefanie Kloß von Silbermond

, Folge 1: Stefanie Kloß von Silbermond 2. Mai , Folge 2: Lea

, Folge 2: Lea 9. Mai , Folge 3: Montez

, Folge 3: Montez 16. Mai , Folge 4: Clueso

, Folge 4: Clueso 23. Mai , Folge 5: Alli Neumann

, Folge 5: Alli Neumann 30. Mai , Folge 6: Nico Santos

, Folge 6: Nico Santos 6. Juni , Folge 7: Johannes Oerding

, Folge 7: Johannes Oerding 13. Juni, Folge 8: Duette

Bildquelle: Sing meinen Song: RTL