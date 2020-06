„Single Parents“ kommt zu Sky

Junge Alleinerziehende haben oft so einiges um die Ohren – da kommt die Suche nach einem neuen Partner oftmals zu kurz. So geht es auch dem Protagonisten der US-Serie, die schon bald auch in Deutschland bei Sky zu sehen sein wird.

Als sich Will Cooper (Taran Killam) an der neuen Schule seiner Tochter vorstellt, erregt er prompt großes Mitleid bei den anderen Eltern: Der geschiedene Mittdreißiger ist alleinerziehender Single – und hatte seit fünf Jahren kein Date. Kein Wunder, schließlich bleibt dem fürsorglichen Daddy neben der Erziehung seiner Tochter kaum Zeit für sich selbst. Können die anderen Eltern helfen, den spießigen Will unter die Haube zu bringen? Doch dazu müssen sie ihn erstmal aus seinen Zip-off-Cargohosen holen.

„Single Parents“ wird ab dem 30. Juli immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen als deutschsprachige Erstausstrahlung auf Sky One laufen und parallel bei Sky Q (Deutschland) und Sky X (Österreich) abrufbar sein.