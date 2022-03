Sissi: Großes Sonderprogramm ab heute im TV

Anzeige

Zwischen Film und Wirklichkeit: Neben der berühmten Filmtrilogie sind ab heute außerdem vier Dokumentationen über das wahre Leben der Kaiserin „Sissi“ von Österreich zu sehen.

Sie gilt als Mythos, Stilikone und Identifikationsfigur. Kaum eine andere Monarchin hat die Fantasie von Künstlern und Filmschaffenden so sehr beflügelt wie Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Nicht zuletzt die „Sissi“-Trilogie von Ernst Marischka aus den 1950er-Jahren mit Romy Schneider prägte das Bild von der liebreizenden jungen Kaiserin, die ihren Ehemann und ihr Volk im Sturm eroberte.

Mit der historischen Figur hat dieses Bild jedoch nur wenig zu tun. Doch wer war die echte Sisi (so die historisch verbriefte Schreibweise ihres Kosenamens)? Wie lebte sie, was prägte sie, und warum verlief ihr Leben so tragisch? Das BR Fernsehen widmet sich in einem Programmschwerpunkt ab heute Abend der legendären Kaiserin und zeigt beides: Die Film-Sissi der berühmten Trilogie und eine Annäherung an die echte Elisabeth in vier Dokumentationen, die hinter die Hochglanz-Fassade blicken.

Sendetermine im Überblick:

Die Dokumentationen laufen immer am Dienstagabend, beginnend heute. Die Spielfilme werden ab dem 2. April immer samstags gezeigt.

Dokumentation „Sisis Vater, Herzog Max in Bayern“ heute ab 22.45 Uhr

Dokumentation „Sisis Kinderjahre – Von Possenhofen nach Wien und in die Ewigkeit“ am 29. März um 22.40 Uhr (Erstausstrahlung)

Spielfilm „Sissi“ am 2. April um 20.15 Uhr

Spielfilm „Sissi, die junge Kaiserin“ am 2. April um 22.10 Uhr

Dokumentation „Sisi – Allüren und Zwänge einer Kaiserin“ am 5. April um 22.45 Uhr

Spielfilm „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ am 9. April um 20.15 Uhr

Dokumentation „Die letzten Stunden einer Kaiserin – Elisabeth und die Anarchisten“ am 12. April um 22.45 Uhr

Die Dokumentationen sind anschließend zu ihrem jeweiligen Sendetermin in der BR-Mediathek abrufbar.

