Sky bringt E.T. für Werbespot zurück auf die Erde

37 Jahre ist es her, dass sich der Außerirdische E.T. vor den Augen der Kinobesucher von seinem menschlichen Freund Elliott verabschiedet hat – jetzt kommt er für einen kurzen Werbespot zurück auf die Erde.

© Screenshot Sky

Diesmal sind es Elliotts Kinder, die den schrumpeligen Außerirdischen im Spot des Fernsehsenders Sky im verschneiten Garten entdecken. Das erschrockene Geschrei alarmiert Elliott, der in den Garten stürmt und dort seinen alten Freund empfängt. Im Werbespot wird Elliott vom Original-Schauspieler Henry Thomas gespielt. Das Video sorgt im Netz für Aufmerksamkeit.

Steven Spielberg habe für das Drehbuch und die visuellen Effekte des Werbespots Input gegeben, sagte eine Sprecherin von Sky Deutschland am Freitagabend. Während die deutsche Version des Spots zwei Minuten dauert, gibt es auch eine mehr als doppelt so lange Version in englischer Sprache und mit anderen Inhalten auf Tablet und TV der Protagonisten von NBC Comcast.

„E.T. – der Außerirdische“ war einer der größten Kinoerfolge von Regisseur Steven Spielberg in den 80er Jahren.