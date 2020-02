Sky bringt Miniserie „The Plot Against America“

New York, 1940: Eine jüdische Familie sieht sich mit einem zunehmend totalitären und intoleranten Staat konfrontiert. Im März zeigt Sky die sechsteilige Miniserie, die auf dem Roman „Verschwörung gegen Amerika“ von Philip Roth basiert.

„The Plot Against America“ spielt in einer alternativen amerikanischen Geschichte und handelt von einer jüdischen Familie und den Auswirkungen auf sie, die der politische Aufstieg von Charles Lindbergh verursacht.

Der politische Außenseiter und vom Volk als Held verehrte Pilot Charles Lindbergh stellt sich 1940 in New York als Gegenkandidat des amtierenden US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor. Für die jüdische Enklave Weequahic im Bezirk Newark eine fürchterliche Vorstellung. Lindbergh verspricht, Amerika aus dem Krieg in Europa herauszuhalten und dass er neutral gegenüber den Alliierten und dem Nazi-Regime agieren möchte. Er beschuldigt die amerikanischen Juden Unruhestifter zu sein und die wahren amerikanischen Werte zu untergraben. Von dieser politischen Stimmung ist auch die Familie Levin betroffen. Herman (Morgan Spector) erwartet eine berufliche Beförderung und möchte mit seiner Familie in eine andere Gegend ziehen. Doch seine Ehefrau Bess (Zoe Kazan) möchte in dieser politischen Lage ihrer Kinder zuliebe die jüdische Gemeinschaft nicht missen. Ihre Schwester Evelyn (Winona Ryder) hingegen freundet sich mit dem Rabbi Lionel Bergelsdorf (John Turturro) an, der ein Befürworter Lindberghs ist.

Die sechsteilige Miniserie stammt vom „The Wire“-Team David Simon und Ed Burns und basiert auf dem Roman „Verschwörung gegen Amerika“ von Philip Roth, der, aus der Sicht einer jüdischen Familie, eine bewegende Geschichte über die Vereinigten Staaten, die sich in Richtung Totalitarismus und Intoleranz bewegt, erzählt. „Dass der Roman bereits 2004 veröffentlicht wurde, lässt ihn nicht weniger weitsichtig erscheinen“, meint Simon. „Roth hat uns gewarnt, dass es hier passieren könnte – und es kann.“

Zum namhaften Cast gehören Winona Ryder als Evelyn Finkel, Zoe Kazan als ihre jüngere Schwester Elizabeth „Bess“ Levin, Morgan Spector als Herman Levin, der stolze und meinungsstarke Ehemann von Elizabeth, sowie John Turturro als konservativer Rabbi Lionel Bengelsdorf, der die Gunst der Stunde nutzt, um zu einer Schlüsselfigur innerhalb Lindberghs Administration zu werden.

In der Nacht vom 16. auf den 17. März ist die sechsteilige Miniserie in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original ab 13. Mai, immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD und auf Abruf.