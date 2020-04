Sky Cinema-Aktion „Jeden Tag ein neuer Film“ startet am 1. Mai

Umfangreiche Sonderaktion mit zahlreichen Kino-Premieren – Sky Cinema-Chefin Michaela Tarantino verrät im Interview mit DIGITAL FERNSEHEN, was dahinter steckt:

DIGITAL FERNSEHEN: Frau Tarantino, im März wurde das Sky-Cinema-Kanalportfolio optimiert. Wie ist das Feedback Ihrer Kunden zu den Änderungen?

Michaela Tarantino: Sehr positiv. Unsere Kunden haben das komplett erneuerte Portfolio der neun Sky Cinema Sender von Beginn an sehr gut angenommen. Seit März ist die Nutzung um 30 Prozent gestiegen. Wir haben beispielsweise das bei unseren Kunden sehr beliebte Genre Action, für das uns ein sehr umfangreicher Stock zur Verfügung steht, mit dem neuen Sender Sky Cinema Thriller zusätzlich differenziert, um die Kunden die vielleicht nicht auf knallharte Action stehen besser zufrieden zu stellen, genauso wie anders herum. Und dieser Plan ist absolut aufgegangen. Die klare Trennung von Action und Thriller hat die lineare Nutzung des Action Genre mehr als verdoppelt.

Die positiven Zahlen, sowie das Feedback über unsere Social-Media-Kanäle bestärkt uns darin, dass wir mit dem neuen Sky Cinema den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das Filmangebot ist nach wie vor einer der wichtigsten Gründe für unsere Kunden, zu Sky zu kommen. Sky Cinema Kunden bekommen die neuesten Blockbuster nirgendwo früher als bei uns und zwar ab acht Monate nach Kinostart. Auch das wollten wir im Zuge des Relaunchs deutlich herausstellen.

DF: Aktuell sind die Sender Sky Cinema Fun und Sky Cinema Classics nur im Standard-Format zu empfangen, während die restlichen Sky Cinema-Programme auch in HD-Auflösung vorhanden sind. Wird es hier in den kommenden Monaten speziell bei Sky Cinema Fun noch eine Qualitätsoptimierung geben?



MT: Wir prüfen kontinuierlich, wie wir die Sender bestmöglich an den Wünschen unserer Kunden ausrichten können. Das gesamte Team arbeitet mit seiner redaktionellen Expertise und Leidenschaft an der bestmöglichen Kuratierung auf den Sendern, Tag für Tag. Und auf der anderen Seite versuchen wir die bestmögliche technische Abbildung zu gewährleisten. Sollte es hierzu weitere Neuerungen geben, informieren wir auf jeden Fall rechtzeitig.

DF: Apropos Neuerung: Im Mai startet nach uns vorliegenden Informationen die Aktion „Jeden Tag ein neuer Film“. Dürfen Sich Sky Cinema Kunden dann tatsächlich täglich auf einen neuen Film im Sky-Programm freuen?



MT: Alle Kunden dürfen sich sehr auf diese Initiative freuen. Jeden Tag ein neuer Film, das heißt: Kunden bekommen weiterhin die beliebten exklusiven TV-Premieren, also die Filme, die schon wenige Monate nach dem Kinostart auf Sky Cinema Premieren zu sehen und parallel On Demand abrufbar sind. Zusätzlich haben wir für unsere Sky Cinema Kunden eine riesige Auswahl an Blockbustern und Filmhighlights, die zum Teil noch nie oder seit vielen Jahren nicht mehr bei Sky Cinema zu sehen waren.

DF: Können Sie uns bereits mehr verraten? Welche Kanäle des Sky-Cinema-Portfolios nehmen an der Aktion teil?



MT: Alle neuen Filme sind über unsere On Demand Plattformen wie Sky Q und Sky Ticket jederzeit abrufbar. Hier wird es eine neue Kategorie geben, so dass die Kunden die neuen Filme einfach und schnell finden. Linear ist und bleibt Sky Cinema Premieren das Zuhause unserer exklusiven TV-Premieren, d.h. im Umkehrschluss, dass grundsätzlich alle linearen Sky Cinema Sender beteiligt sind. Auf welchem die weiteren neuen Filme zu sehen sind, hängt dann vom jeweiligen Genre ab.

DF: Handelt es sich bei der Aktion um ein befristetes Angebot oder soll an dem Slogan „Jeden Tag ein neuer Film“ längerfristig festgehalten werden?



MT: Wir werden unseren Kunden langfristig eine noch größere und frischere Auswahl bieten und es Ihnen zusätzlich noch einfacher machen, das passende Genre und den passenden Film für ihre Stimmung zu finden. Ob sie die neuesten Filme aus dem Kino sehen möchten, oder einen beliebten Klassiker, den sie vielleicht noch nie, oder schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Sky Cinema soll das Zuhause sein, das all diese Wünsche erfüllt. Ergänzt wird dieses Versprechen durch unsere extrem beliebten Pop-Up-Channels wie zuletzt „Sky Cinema Harry Potter HD“ auf Sky Cinema Special, die es natürlich auch in Zukunft geben wird.

DF: Können Sie darüber hinaus einen kleinen Ausblick auf die Sky Cinema-Highlights im Sommer dieses Jahres geben? Welche Filme erwarten den Zuschauer auf den Sky Cinema Premieren-Kanälen?

MT: Unsere Kunden können sich auf einen tollen und abwechslungsreichen Kinosommer bei Sky Cinema freuen. Jetzt Anfang Mai starten wir gleich actionreich mit TV-Premieren wie „Belleville Cop“, „Cold Blood Legacy” und “Escape Plan 3: the Extractors“. Ab Mitte Mai geht es Schlag auf Schlag weiter mit Kinoerfolgen wie „Es – Kapitel 2“, „Good Boys – nix für kleine Jungs“, „Angry Birds 2 – Der Film“, und „Downton Abbey“. Im Juli folgen dann das vielfach prämierte Psychodrama „Joker“ und der dritte Teil der „Has Fallen“-Reihe „Angel Has Fallen“ sowie mit „Zombieland: Doppelt hält besser“ und „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ die perfekten Sommerkomödien.

Für die Tage zwischen den Premieren haben wir ebenfalls eine ganze Reihe von Filmleckerbissen parat. Neu auf Sky sind zum Beispiel echte Klassiker wie „Jenseits von Eden“, „Vierzig Wagen westwärts“, „Vier gegen Texas“, „Wanted“, und „Roter Drache“. Und auch die Liebe kommt bei Sky Cinema dank Romantikkomödien wie „Mitten ins Herz – Ein Song für dich“ oder „Frau mit Hund sucht Mann mit Herz“ nicht zu kurz.

DF: Neben dem linearen Angebot sind die Sky Cinema-Inhalte auch auf Abruf über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Wie viele Filme werden aktuell über die Plattformen zur Verfügung gestellt?



MT: Unsere Kunden können jederzeit aus über 1.000 Filmen wählen, die auf Abruf zur Verfügung stehen. Kunden mit Sky Q Receiver und zugebuchter HD/UHD-Option finden zudem jederzeit mehr als 100 Titel in ultrascharfem UHD, darunter auch immer die meisten unser aktuellen Top TV-Premieren.

DF: Aktuell in der Corona-Krise müssen wir alle zu Hause bleiben und auf den Gang ins Kino verzichten. Wie stark ist die Nachfrage auf das Sky-Cinema-Portfolio in dieser Zeit gestiegen?

MT: Leider ist es noch etwas früh, um alle Einflüsse auf die Entwicklung von Sky Cinema seit März abschließend bewerten zu können. Wir sind überzeugt, dass das neue Senderportfolio sich deutlich ausgezahlt hat, insbesondere in der aktuellen Situation, wo viele Menschen mehr Zeit zum Fernsehen hatten, waren und sind wir durch die Neuerungen in der Lage unseren Kunden das gesamtes Filmportfolio noch besser zu präsentieren. Wir bringen unseren Kunden echtes Kinofeeling auf die heimische Couch, sowohl dank der jetzt noch größeren Film- und besseren Genreauswahl, sowie dank der vielfältigen Zugriffsmöglichkeiten. Mit Sky Q können die Familienmitglieder, wenn Sie möchten, auch in verschiedenen Räumen gleichzeitig schauen. Und auch bei Sky Ticket genießen Kunden mit dem Sky Cinema Ticket eine hohe Flexibilität. Mit unserem neuen Angebot, jeden Tag einen neuen Film zu präsentieren, werden wir dieses Kinofeeling noch weiter steigern, da bin ich sicher.

Das Interview führte Ricardo Petzold (Chefredakteur DIGITAL FERNSEHEN Print)