Sky: Comedyserie „Run“ ab heute auch auf Deutsch verfügbar

Plötzlich meldet sich die Jugendliebe: In der HBO-Comedyserie entfliehen Ruby und Billy dem Alltag und gehen auf einen gemeinsamen Road-Trip – Ab heute ist die Serie bei Sky auch auf Deutsch verfügbar.

In der HBO-Comedyserie „Run“ dreht sich alles um Ruby (Merritt Wever) und ihre Jugendliebe Billy (Domhnall Gleeson). Damals schlossen sie einen Pakt: Sollte einer von ihnen aus dem Alltag ausbrechen wollen, schicken sie sich eine SMS mit dem Wort „Run“. Antwortet der andere ebenfalls mit „Run“, treffen sich beide sofort in New York in der Central Station.

Plötzlich ist es dann tatsächlich soweit: Beide sitzen nebeneinander im Zug. Doch die Reise verläuft ganz anders als gedacht und beide stellen fest, dass es nach 17 Jahren einiges gibt, was sich verändert hat – Ab dem heutigen Dienstag, 8. September, ist die Serie auch in der deutsch synchronisierten Fassung bei Sky zu sehen.

Neben Merritt Wever und Domhnall Gleeson spielen auch Rich Summer („Mad Men“) als Rubys Ehemann, Laurence, Tamara Podemski („Coroner“) als Polizistin Babe Cloud, Archie Panjabi („The Good Wife“) als Billys frühere Assistentin, mit. Poebe Waller-Bridge („Fleabag“), die gemeinsam mit Vicky Jones die Serie produziert hat, ist in einer kleineren Nebenrolle zu sehen. Jones schrieb auch das Drehbuch.

Ab 8. September läuft die Comedyserie „Run“ wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q ist sie auf Abruf verfügbar. Außerdem ist „Run“ auch Thema im Serien-Podcast von Sky: „Echt jetzt? – Sky Serien und Filme im Reality Check“.