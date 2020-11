Sky: Diesen UHD-Live-Sport gibt es dieses Wochenende

Anzeige

Die Bundesligen, Premier League und Formel 1: Auch am ersten Adventswochenende gibt es bei Sky wieder mehrere Live-Sport-Übertragungen in UltraHD, zwei davon auch in UHD HDR.

Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partien Stuttgart gegen Bayern und Gladbach gegen Schalke auf Sky Sport Bundesliga UHD auch live in Ultra HD und HDR übertragen. Beide Spiele – so wie alle anderen UHD-Sportangebote ebenfalls – gibt es natürlich auch in HD zu sehen.

Der Sky Super Samstag im Überblick:

15.15 Uhr: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 (und Sky Sport Bundesliga UHD)

15.15 Uhr: Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: FC Augsburg gegen SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21.15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Am 1. Advent endet der 8. Bundelsliga-Spieltag mit den Spielen Bayer 04 Leverkusen gegen Hertha BSC und FSV Mainz 05 gegen TSG 1898 Hoffenheim, ab 14.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1.

Formel 1 und Premier League in UHD am Sonntag

Sonntag geht es aber auch bei Sky Sport UHD weiter mit Formel 1 und englischem Fußball. Zunächst steht ab 15.05 Uhr der Grand Prix von Bahrain auf dem Programm. Direkt im Anschluss an die Formel-1-Übertragung geht es mit Live-Fußball aus der Premier League weiter. Ab 17.25 Uhr läuft das Londoner Derby zwischen Chelsea und Tottenham.

Zum Wochenbeginn am Montag rundet die Zweitliga-Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf das UltraHD-Live-Sport-Wochenende ab. Die Übertragung dieser Partie wird ab 20 Uhr wiederum auf Sky Sport Bundesliga UHD laufen.