Prinz Philip-Doku „Ein Leben für die Krone“ ab heute auf Sky

„Prinz Philip – Ein Leben für die Krone“: Sky zeigt die Dokumentation über den jüngst verstorbenen Gemahl der Queen ab heute auf Sky Ticket und Sky Q.

Im Alter von 99 Jahren ist Prinz Philip, Duke of Edinburgh, am 9. April gestorben. Nun zeigt Sky eine Dokumentation über den Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. „Prinz Philip – Ein Leben für die Krone“ ist ab heute, Freitag, 16. April, auf Sky Ticket verfügbar. Am morgigen Samstag findet zudem die Bestattung von Prinz Philip im engsten Kreis auf Schloss Windsor statt.

Im Herzen der britischen Monarchie

Ab 18 Uhr ist die Doku dann auf Sky Ticket sowie für Abonnenten on Demand verfügbar. Darin sollen Zuschauer einen näheren Einblick auf das Leben von Prinz Philip erhalten. Es geht um seine außergewöhnliche Kindheit und auch den jahrzehntelangen Dienst in seiner Position im Herzen der britischen Monarchie. Nichtzuletzt steht auch die königliche Ehe mit der Queen im Vordergrund.

Prominente Wegbegleiter kommen in der Sky-Doku zu Wort

Außerdem kommen in dem Nachruf unter anderem Ex-Premierminister Tony Blair und Gyles Brandreth, royaler Biograf, ehemaliger Politiker und Freund des Verstorbenen zu Wort. Aber auch der Historiker und Biograph Robert Lacey, Historikerin Kate Williams und der Journalist Philip Eade reden darin über den Prinzen. Mehrere Ausschnitte zeigen zudem Prinz Philip selbst, Verwandte und Freunde sowie seine Tochter Prinzessin Anne.

„Prince Philip, For Queen and Country“

Die Sky News UK-Produktion mit dem Originaltitel „Prince Philip, For Queen and Country“ ist circa 60 Minuten lang. Darüber hinaus wurde die Sky-Doku von Rob Dersley, Shona Somerville und Christina Nicolotti Aquires produziert.

Sky zeigt „Prinz Philip – Ein Leben für die Krone“ ab heute, Freitag, 16. April ab 18 Uhr auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf. Morgen zeigt dann unter anderem RTL die Bestattungszeremonie von Prinz Philip live im TV (DIGITALFERNSEHEN berichtete).