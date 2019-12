Sky Extra beschenkt treue Kunden zu Weihnachten

Mit dem Treueprogramm Extra konnten langjährige Sky Kunden in diesem Jahr schon viel erleben. Von Events zu Gewinnspielen war einiges dabei – zu Weihnachten hat sich Sky noch ein paar ganz besondere Vorteile ausgedacht.

Seit Oktober letzten Jahres bietet Sky seinen langjährigen Kunden das Treueprogramm Extra. Das kommt gut an, mittlerweile nutzen das Kundenbindungsprogramm über 900.000 Abonnenten, viele davon aktiv. 500.000 Kunden nahmen bereits an Gewinnspielen teil, über 100.000 haben mindestens einen Vorteil eingelöst und gewonnen. Auch an besonderen Events mangelte es nicht. So wie etwa einen Berlinbesuch zum „Game of Thrones“–Finale oder das Formel-1-Finale in Abu Dhabi – bis zu 400 Events waren im Extra-Programm seit seinem Beginn enthalten.

Zu Weihnachten hat Extra für seine treuen Kunden weitere besonderen Vorteilen im Gepäck und startet die Kampagne „Weil du uns wichtig bist, setzen wir zu Weihnachten noch einen drauf.“ So sind beispielsweise zum Boxing Day (26.12.) die Premier League Konferenz und den ganzen Dezember der Weihnachtsfilm „Tatsächlich Liebe“ für alle Sky Kunden verfügbar – unabhängig davon, welche Pakete sie gebucht haben. Bestandteil der Weihnachtsaktion von Extra sind auch die Adventskalender in der „Mein Sky“ App und im Sky Store. Außerdem gibt es für die verschiedenen Stufen weitere Weihnachtsgeschenke, wie Trikots und Kinogutscheine, Upgrades des Sky+ Receivers auf Sky Q und vieles mehr.

Das Prinzip des Treuprogramms Extra ist einfach: Je länger ein Kunde Sky dabei ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn. Jeder Sky Abonnent ist automatisch Teil von Extra und muss sich lediglich einmal aktiv für das Programm anmelden. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Extra ist in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sich nach der jeweiligen Vertragslänge der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre) bis hin zu Platin (10+ Jahre).