Sky: Februar-Endspurt mit Agenten-Filmen

Agenten-Februar bei Sky: Mit der Agenten-Komödie „Der Spion von nebenan“ geht es heute los, dann kommt „Der Spion“ mit Benedict Cumberbatch und zuletzt der stargespickte Film „355“ ins Programm bei Sky und Sky Ticket.

Neue Agenten-Filme bei Sky

„Der Spion von nebenan“ – ab 18. Februar

Actionkomödie mit Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“): Nach einem verpatzten Auftrag muss sich ein Geheimagent mit einer vorlauten Neunjährigen herumschlagen, die unbedingt Spionin werden will.

„Der Spion“ – ab 29. Februar

Benedict Cumberbatch in einem Agententhriller nach wahren Begebenheiten: Der britische Geschäftsmann Greville Wynne wird auf eine Mission entsandt, die die Kubakrise entschärfen könnte.

„The 355“ – ab 25. Februar

Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Fan Bingbing und Lupita Nyong’o machen 007 Konkur- renz: Verbrecher bringen eine Geheimwaffe in ihre Gewalt. Ein Trupp internationaler Geheimagentinnen muss sie stoppen.

Weitere Sky-Neustarts im Februar

Billionaire Boys – ab 21. Februar

Taron Egerton, Ansel Elgort, Emma Roberts und Kevin Spacey in einem Glitzer-Thriller um einen Megabetrug im L.A. der 80er: Zwei Freunde tricksen mit Anlage-Millionen. Als der Deal platzt, wird die Sache blutig

Come Play – ab 28. Februar

In einem E-Book entdeckt der junge Autist Oliver ein furchtbares Monster, das sich prompt in der Realität manifestiert. Atmo- sphärischer Horror, der Elemente aus „Babadook“ und „Lights Out“ kombiniert.

„Diese Ochsenknechts – Staffel 1“ – ab 21. Februar

Eine schillernde Familie zeigt ihr Leben: Das Sky Original „Diese Ochsenknechts“ beglei- tet erstmals und exklusiv Natascha Ochsen- knecht und die Geschwister Cheyenne, Wil- son Gonzalez und Jimi Blue in ihrem Alltag.

