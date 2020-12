Finale Staffel „Riviera“ startet heute bei Sky

Anzeige

Kulissenwechsel in der Sky-Thrillerserie: „Bourne“-Star Julia Stiles forscht in der finalen Staffel von „Riviera“ auch in Venedig.

Ab heute geht die Thrillerserie „Riviera“ bei Sky in die dritte und letzte Staffel. Mord und Korruption liegt in der Welt der Superreichen an der Tagesordnung. Diesmal forscht „Bourne“-Star Julia Stiles nicht nur an der mondänen Côte d’Azur, sondern auch in Venedig. Die acht Episoden der finalen Staffel sind ab morgen, 17. Dezember als Box-Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am Donnerstag, 17. und 24. Dezember gibt es jeweils ab 20.15 Uhr drei Episoden sowie am 31. Dezember zwei Episoden auf Sky Atlantic zu sehen. Außerdem stehen auch die vorherigen Staffeln zum Abruf bereit.

Mit der dritten Staffel kommt die Thrillerserie über düstere Geheimnisse im Milieu der Superreichen vor atemberaubender Kulisse an der französischen Riviera zu einem Ende. Oscarpreisträger, Autor und Regisseur Neil Jordan („The Crying Game“, „Die Borgias“) verwirklichte eine Idee des ehemaligen „U2“-Managers Paul McGuiness und verpflichtete dafür einen internationalen Cast um „Bourne“-Star Julia Stiles.