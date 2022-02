Sky-Highlights im März: Janet Jackson, „Nobody und der „Tiger King“

Anzeige

„Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk rastet in „Nobody“ endlich mal ordentlich aus, die Geschichte des „Tiger King“ Joe Exotic wird als Drama nacherzählt – und Pop-Diva Janet Jackson ist von einer ganz anderen Seite zu sehen: Das sind die kommenden Sky Highlights im März 2022.

Neben dem Vokuhila- und Großkatzen-Alptraum „JOE vs CAROL“, in dem die Intimfeindschaft des „Tiger King“ dramatisch aufgerollt wird, gibt es in der zweiten Staffel von „Euphoria“ wieder „Dune“-Star Zendaya zu sehen.

Neue Serien, Shows und Dokumentationen

Die Pavian-Gangs der Victoriafälle (4.3.)

JOE vs CAROL (4.3.)

Liverpool Narcos (6.3.)

Nawalny – Geschichte eines Überlebenden (9.3.)

Janet Jackson (11.3.)

The Rising (11.3.)

Adam Dalgliesh, Scotland Yard (15.3.)

Funeral for a Dog (17.3.)

Murder on Middle Beach – Auf der Suche nach der Wahrheit (17.3.)

König Otto (19.3.)

The Dead Lands (22.3.)

The Righteous Gemstones S2 (22.3.)

Euphoria S2 (23.3.)

Comedy@Sky S3 (24.3.)

Die Kindermorde von Atlanta (25.3.)

JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy (25.3.)

Die Goldbergs S9 (28.3.)

Film-Highlights bei Sky im März

Zwei mal Anthony Hopkins: Der als Kannibale Dr. Hannibal Lecter in “ Das Schweigen der Lämmer“ zum Weltstar avancierte Edel-Schauspieler hat mittlerweile schon deutlich über 80 Jahre auf dem Buckel. Dennoch spielt er nicht nur rein altersgerechte Rollen wie seine Oscar-Performance in „The Father“, sondern ist auch noch im Thriller-Handwerk („The Virtuoso“) aktiv.

Noch handfester wird es in „Nobody“: Bob Odenkirk (bekannt als „Breaking Bad“-Anwalt Saul Goodman) begibt sich dort auf einen Rachefeldzug im guten alten amerikanischen Stil, Stichwort Michael Douglas und Charles Bronson.

Ammonite (2.3.)

Freaky (4.3.)

The Father (5.3.)

Nobody (11.3.)

Minari: Wo wir Wurzeln schlagen (16.3.)

Run Hide Fight (18.3.)

Promising Young Woman (19.3.)

The Nest – Alles zu haben ist nie genug (21.3.)

The Forever Purge (25.3.)

The Virtuoso (28.3.)

Die neuen Filme, Serien und Dokumentationen sind zum angegebenen Datum auch für Kunden von Sky Ticket abrufbar.

