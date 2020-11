Sky: Neues Fußball-Format ab heute Abend live im Free-TV

Anzeige

Sky Sport News verspricht nicht weniger als ein in dieser Form noch nicht dagewesenes neues Fußballformat, das die Instagram-Welt mit der TV-Welt verbindet.

Bei „König Fußball“ handelt es sich um ein interaktives Quiz. Instagram-Nutzer können daran via „www.instagram.com/skysportde“ aktiv teilnehmen, indem sie mitgestalten und mit raten. Außergewöhnliche und humorvolle Fußballfragen sind laut der Produktion gern gesehen. Moderiert wird das 30-minütige Format von Martin Winkler (im Bild rechts), der immer gegen einen ausgewählten Gast antritt.

Premeriengast Robin Gosens

In der ersten Sendung heute, um 21 Uhr, ist dabei der Nationalspieler Robin Gosens zu Gast, der aktuell für Atalanta Bergamo in der Serie A spielt. Sky hatte „#Königfussball“ bereits im Frühjahr zu Beginn der Corona-Pandemie als rein digitales Format auf Instagram getestet. So trat Martin Winkler in den ersten Ausgaben gegen Sky-Größen wie Wolff-Christoph Fuss und Britta Hofmann an.

Das neue Quiz ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.