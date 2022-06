Sky Original: „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ jetzt auch auf Deutsch

Anzeige

Die britische Science-Fiction-Serie „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ nach dem gleichnamigen Roman von John Wyndham kommt nun in voller Synchronisation auf Sky.

Die Sky-Original-Serie läuft ab Donnerstag, 21.55 Uhr, auf Sky Atlantic. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, danach wöchentlich eine neue Episode. Die Serie ist wahlweise im Original mit englischen oder deutschen Untertiteln sowie in der synchronisierten Fassung zu sehen. „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ steht parallel zu Sky auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Über „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“

© Sky UK Ltd. / David Appleby

Die kleine englische Pendlerstadt Midwich ist ein recht verschlafener Ort, in dem in der Regel nicht viel passiert. Bis in der Dämmerung eines Sommertages die Bewohner einiger Straßenzüge des Städtchens in Panik geraten.

Nach einem Stromausfall fallen die Menschen plötzlich und ohne Grund in Ohnmacht. Erst als der mysteriöse Stromausfall behoben ist, scheint sich das Leben der Betroffenen wieder zu normalisieren.

Doch dann entdecken die Bewohner, dass alle Frauen im gebärfähigen Alter, die ohnmächtig waren, auf unerklärliche Weise schwanger geworden sind. Die begabte Psychotherapeutin Dr. Susannah Zellaby (Keeley Hawes), hat alle Hände voll zu tun, um den Betroffenen durch die emotionale Achterbahn zu helfen.

Währenddessen versucht der örtliche Polizeibeamte DCI Paul Kirby (Max Beesley) die Bewohner zu beruhigen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ungeachtet dessen baut sich in den gemütlichen Straßen von Midwich eine furchterregende Macht auf.

Romanvorlage zur Serie

Der Roman „The Midwich Cuckoos“ des britischen Science-Fiction-Autors John Wyndham erschien 1957 und wurde in Deutschland unter den Titeln „Es geschah am Tage X“ und „Kuckuckskinder“ bekannt.

Es gibt zwei Filmadaptionen unter dem Titel „Das Dorf der Verdammten“: 1960 von Wolf Rilla und 1995 unter der Regie von John Carpenter.

Quelle: Sky Deutschland

