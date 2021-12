Sky Originals für 2022: „Autobahn“, „Babylon Berlin“ Staffel 4 und Co.

Anzeige

Nächstes Jahr plant Sky Deutschland für seine Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 60 deutsche und internationale Sky Originals auf den Bildschirm zu bringen.

Dazu gehören neue Eigenproduktionen wie die Serien „Autobahn“, „Tender Hearts“ und „Chameleon“ sowie neue Staffeln der Erfolgsserien „Das Boot“, „Der Pass“ und „Babylon Berlin“. Sky führt damit die mit dem 2021 erfolgten Start der neuen Sender Sky Crime, Sky Comedy, Sky Nature und Sky Documentaries eingeleitete Entertainment-Offensive weiter (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Für 2022 ist ebenfalls die Ausstrahlung der Serien „Paradiso“ und „Souls“ angekündigt. Bei Letzterer glaubt der vierzehnjährige Jacob nach einem schweren Autounfall, sich an sein früheres Leben als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine zu erinnern. Lügt er oder kann unsere Seele tatsächlich wandern?

„Paradiso“:

Der Aufenthalt des er Münchner Journalisten Daniel Mandelkern bei dem gefeierten, deutschen Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) soll eigentlich nur wenige Stunden dauern. Doch Tuuli Kovero (Alina Tomnikov), Svenssons Romanheldin und ewige Liebe, bittet ihn zu bleiben und so wird Mandelkern auf fatale Weise in das Leben der Beiden hineingezogen.

„Autobahn“:

Zwei Brüder werden über die bayrischen Autobahnen Richtung Alpen und darüber hinaus geschickt, um nach einem katastrophalen Unglück die Hintergründe zu ermitteln und ihre Unschuld zu beweisen… – Frische Action made in Germany.

Facts: Action-Crime-Serie, 10 x 45 Minuten. Head-Writer: Sven Frauenhoff, Andreas Brune. Produzent: Heiko Schmidt, Andreas Perzl, Frank Jastfelder. Produktion: action concept.

„Babylon Berlin“ IV:

Die vierte Staffel von Babylon Berlin adaptiert den Roman „Goldstein“ von Volker Kutscher und beginnt im in der Silvesternacht 1930/31: Während Gereon Rath einen Mord im Umfeld einer Demonstration der Nazis ermittelt, versucht Charlotte Ritter, einen geliebten Menschen vor einer polizeilichen Ermittlung zu bewahren. Sie ahnt nicht, was sie dabei aufs Spiel setzt….. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Udo Samel, Godehard Giese, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jördis Triebel, Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter und Saskia Rosendahl.

Neu im Darsteller-Ensemble der 4. Staffel sind u.a. Mark Ivanier in der Rolle Goldstein, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies, Thomas Arnold, Lenn Kudrjawizki, Hannes Wegener und Max Raabe.

Weitere Sky Originals in Arbeit

Darüber hinaus laufen die Dreharbeiten der Serie „Munich Match“ und weitere neue Serien sind bereits in Planung. Diese sollen auch nicht mehr lange auf sich warten lassen und werden laut Sky in den kommenden Monaten verkündet. Die sechsteilige Serie „Munich Match spielt 50 Jahre nach dem Münchner Olympia Attentat auf israelische Athleten im Jahr 1972. Dabei scheint es so, als würde sich die Geschichte wiederholen.

Insgesamt plant der Pay-TV-Anbieter 60 eigenproduzierte Serien aus Deutschland, Großbritannien und Italien im kommenden Jahr auszustrahlen.

Ab 13. Januar exklusiv bei Sky Documentaries und Sky Ticket: „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“ © SKy Deutschland / biancia – stock.adobe.com

Im Laufe des Jahres 2022 bei Sky und Sky Ticket zu sehen: „Plan A“ mit August Diehl; Bild: Camino Filmverleih

Ab Anfang 2022 exklusiv bei Sky und Sky Ticket: „Diese Ochsenknechts“ © Sky Deutschland

Wird im Winter auf Sky Atlantic zu sehen sein: Landscapers © Sky UK Ltd. / HBO / Sister

Sendetermin noch unbekannt: „Django“ © 2021 Cos Aelenei / Sky UK Limited. All Rights Reserved

„Bald“ bei Sky: „The Hanging Sun“ © Sky Deutschland/ Matteo Gastel

30 Jahre „Quatsch Comedy Club“ ab 2022 exklusiv bei Sky Comedy und Sky Ticket © Sky Deutschland/www.kierok.de

