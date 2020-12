Sky: Premier League heute für alle Kunden freigeschaltet

Anzeige

In England ist heute sogenannter Boxing Day, gleichzeitig der Auftakt zu 9 von 10 Live-Tagen der Premier League bei Sky – heute mit gleich zwei UHD-Übertragungen.

Sky präsentiert vom diesem Samstag bis zum 4. Januar mit Ausnahme von Silvester an jedem Tag Live-Fußball aus der Premier League. Insgesamt zeigt der Pay-TV-Anbieter in diesem Zeitraum 30 Spiele aus England, einzelne auch in UltraHD. Am heutigen Boxing Day zum Beispiel das „Match of the Week“ Arsenal gegen Chelsea (26. Dezember, 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD). Die Fußball-Bundesliga geht übrigens auch bereits am 2. Januar wieder weiter. Auch bei Sky geht es dann natürlich umfangreich live weiter.

Boxing Day in der Premier Leauge freigeschaltet für alle Sky Kunden

Insgesamt warten auf die Fans am Boxing Day zehn Stunden Live-Fußball am Stück. Dabei legt Sky allen Kunden ein besonderes Geschenk unter den Tannenbaum. Selbst Sky Kunden, die kein Sport-Paket gebucht haben, können alle sechs Premier-League-Spiele am Boxing Day inklusive Vor- und Nachberichterstattung auf Sky Sport genießen.

Fünf Premier League-Spiele live auch in brillantem Ultra HD

Neben der Live-Übertragung aller 30 Partien in der Premier League rund um den Jahreswechsel, dürfen sich Sky Q Kunden zusätzlich auf fünf Begegnungen in bester Bildqualität freuen. Die Spiele Leicester City gegen Manchester United (wie FC Arsenal gegen FC Chelsea heute), FC Chelsea gegen Aston Villa (28. Dezember), Newcastle United gegen FC Liverpool (30. Dezember) und FC Chelsea gegen Manchester City (3. Januar) werden exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

© Sky Deutschland

Ermöglicht wird das von Extra, dem Treueprogramm von Sky.

Die für alle Sky-Kunden freigeschalteten Live-Übertragungen am Boxing Day im Überblick:

13 Uhr: Leicester City – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

15.50 Uhr: FC Fulham – FC Southampton live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Aston Villa – Crystal Palace live auf Sky Sport 6

18 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.30 Uhr: „What a strike!“ auf Sky Sport 1

20.55 Uhr: Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Sheffield United – FC Everton live auf Sky Sport 2