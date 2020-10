Sky: Revierderby und Bayern heute in UHD HDR

Anzeige

Mittlerweile ist es bei Sky Usus geworden, den Bundesliga-Samstag mit zwei Spielen in UHD HDR zu begehen. Diesmal erneut mit den Spitzenteams aus München und Dortmund. Für letztere steht das vermeintlich wichtigste Spiel der Saison an.

Ab 18.30 Uhr empfangen die Dortmunder nämlich ihren Erzrivalen Schalke 04 zum 181. Ruhrpottderby. Das Spiel wird auch in HD auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Ab 15.30 Uhr läuft auf dem Kanal die Konferenz. Zu dieser Anstoßzeit wird auch Bayern München – Eintracht Frankfurt angepfiffen. Via Sky Sport Bundesliga UHD ist diese Partie – wie auch das Revierderby – in Ultra HD HDR zu sehen, in HD auf Sky Sport Bundesliga 2.

Die anderen Partien des Samstagsnachmittags lauten:

RB Leipzig – Hertha BSC Berlin (Sky Sport Bundesliga 3)

Union Berlin – SC Freiburg (Sky Sport Bundesliga 5)

FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Bundesliga 4)

Aufgrund des Montagsspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg, das zu Wochenebeginn ab 20.30 Uhr bei DAZN gezeigt wird, besteht die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 dieses Wochenende nur aus vier Spielen.

Am Sonntag folgen bei Sky noch die Begegnungen VfL Wolfsburg – Arminia Bielefeld um 15.30 Uhrund um 17.30 Uhr Werder Bremen – TSG Hoffenheim (beide auf Sky Sport Bundesliga 1).