Sky-Serie „Der Pass“ kommt an diesem Wochenende ins Free-TV

Die Kooperation vom ZDF mit Sky trägt ab diesem Wochenende mit dem Free-TV-Start von „Der Pass“ erste Früchte. Weitere Sky-Serien werden noch folgen.

Ab Sonntag, dem 1. Dezember, zeigt das ZDF die Free-TV-Premiere der Thriller-Serie „Der Pass“ in vier Doppelfolgen, jeweils sonntags und montags ab 22.15 Uhr. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung steht die Thriller-Serie von diesem Sonntag an bis zum 9. März 2020 in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

In der von Sky produzierten Event-Serie spielen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek die Hauptrollen. Als ungleiches Ermittlerduo versuchen sie Franz Hartwig als geschickt agierenden Serienkiller auf die Schliche zu kommen. Von der Ausgangsidee der ZDF-Koproduktion „Die Brücke“ inspiriert, führten Cyrill Boss und Philipp Stennert Regie und schrieben, gemeinsam mit Mike Majzen, auch die Drehbücher.

Anfang 2020 startet dann noch die nächste Sky-Serie im Zweiten. Ab dem 3. Januar läuft „Das Boot“ ebenfalls als Free-TV-Premiere im ZDF.