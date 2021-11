Sky Sport News startet heute neue Fußballshow über WM 2022

Anzeige

In rund einem Jahr startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und nicht nur die Jahreszeit ist für viele Fans gewöhnungsbedürftig. Sky Sport News wirft einen Blick hinter die Kulissen der WM 2022.

Beim FIFA Arab Cup im Dezember dieses Jahres machen sich die Sky Reporter Maximilian Bielefeld und Stephan Graf vor Ort ein Bild von der Situation im umstrittenen Gastgeberland der Fußball-WM 2022. Wie steht es um die Arbeitsbedingungen? Was hat sich zudem in Sachen Gleichberechtigung, Diversität und Rechtsstaatlichkeit getan? Das Turnier steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland sowie Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe massiv in der Kritik.

Zu Wort kommen sollen hierbei unter anderem Menschenrechtsorganisationen sowie verschiedene Interessengruppen. Aus sportlicher Sicht gehen Marc Behrenbeck und Uli Köhler der Frage nach, wie Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft innerhalb eines Jahres zurück an die Weltspitze führt.

Hierzu begrüßen die Reporter auch Gäste im SSN-Studio. Den Auftakt macht dabei Sky Experte Didi Hamann diesen Montag um 15 Uhr. Die Serie „Projekt Weltmeister – Road to Qatar“ wird regelmäßig auf Sky Sport News ausgestrahlt. Der zweite Sendetermin ist der 21. Dezember.

Die WM 2022 läuft hingegen nicht bei Sky, sondern im Ersten, Zweiten, RTL und MagentaTV (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

