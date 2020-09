Sky überträgt ab jetzt ATP Masters 1000 live

Anzeige

Heute starten die ATP Masters 1000 in Rom. Das Tennisturnier wird für 74 Stunden live auf Sky übertragen. Dabei liegen alle Augen auf Rafael Nadal.

Für Tennis-Star Rafael Nadal wird das Turnier sein erster Wettbewerb nach seinem Erfolg in Acapulco im Februar sein, wo er das ATP 5000er-Turnier gewonnen hat. Die ATP Masters 1000 hatte er bereits im letzten Jahr gewonnen. Sollte er auch dieses Jahr als Sieger hervorgehen, wäre das sein 10. Titel in Rom. Neben Nadal werden auch Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini antreten.

Das Turnier wird von Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel, Philipp Langosz und Markus Gaupp kommentiert. Außerdem wird Markus Götz für die Halbfinals und das Finale als Kommentator im Einsatz sein.

Zu den ATP Masters 1000 zählt auch die Italian Open, die als Vorbereitungsturnier für die French Open in Paris gilt. Diese wird am dem 28. September in Paris stattfinden.

Die Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Über Sky Ticket können Tennisfans das Turnier auch anschauen.

Alle Sky Übertragungen der ATP Masters 1000:

Montag, 14. September: Tag 1 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 / Sky Sport 7

Dienstag, 15. September: Tag 2 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Mittwoch, 16. September: Tag 3 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Donnerstag, 17. September: Tag 4 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 18. September: Tag 5 ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag: 19. September: Tag 6 von 12.00 – 16.00 Uhr auf Sky Sport 2 und 19.00 – 23.00 Uhr auf Sky Sport 6

Sonntag: 20. September: Tag 7 von 14.00 – 16.00 Uhr auf Sky Sport 2 und 18.00 – 20.00 Uhr auf Sky Sport 3

Montag: 21. September: Tag 8: Finale ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2