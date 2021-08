Sky zeigt Schumachers erstes Rennen re-live – Trailer zur Netflix-Doku da

Anzeige

Heute vor 30 Jahren betrat der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten die Manege im Formel-1-Zirkus. Anlässlich des Jubiläums zeigt Sky das Rennen nochmal in voller Länge.

An diesem Wochenende macht die Formel 1 mal wieder Halt auf der belgischen Traditionsstrecke Spa Francochamps. Genau dort debütierte Michael Schumacher auf den Tag genau vor 30 Jahren in der Königsklasse des Rennsports.

Es sollte der Anfang für eine große Karriere werden. Erst letztes Jahr stellte Lewis Hamilton mit seinem siebten Weltmeistertitel die Bestmarke von Schumacher ein. Es sei an dieser Stelle aber daran erinnert, dass der Kerpener ein gewissen Anteil an Hamiltons Erfolgt hat. Nach seinem Comeback bei Mercedes im Jahr 2010 legte er durch sein Mitwirken an der Entwicklung des Werkteams den Grundstein für die erfolgreichen folgenden Jahre. Sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg und Nachfolger Lewis Hamilton fuhren mit insgesamt sieben Weltmeistertiteln in Folge die Ernte im wahrsten Sinne des Wortes ein.

Die Re-Live-Übertragung des Spa-Rennens von 1991 zeigt Sky Sport F1 am Samstag, um 20.15 Uhr und Sonntag, ab 18 Uhr noch einmal. Das diesjährige Rennen läuft auf dem selben Sender ab 15 Uhr (Sonntag), das Qualifying tags zuvor zur gleichen Zeit.

Derweil hat Netflix diesen Mittwoch den Trailer zu seiner Schumacher-Doku veröffentlicht. Diese ist ab 15. September bei dem Streamingdienst zu sehen. Der Film verspricht einzigartige Einblicke in die Karriere und das Leben der Rennfahrerlegende.

