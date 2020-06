Sky zeigt wieder Premier League – sogar mehr als je zuvor

Live und exklusiv bei Sky startet unter der Woche auch die Premier League wieder aus der Corona-Pause – ausgewählte Spiele gibt es dabei via Sky Q auch in UHD.

Auch in England rollt der Ball bald endlich wieder (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Es wäre aber auch ein Unding gewesen, wenn man Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool die Chance auf die erste Meisterschaft in 30 Jahren so kurz vorm Ziel weggenommen hätte. Zu dominant haben Liverpooler die bisherigen 29. Spieltage gestaltet.

Bereits seit Beginn dieser Saison können Sky-Kunden mehr Live-Spiele der Premier League als jemals zuvor im deutschen Fernsehen sehen – zur Rückkehr des englischen Oberhauses legt Sky noch einen drauf: Zwei Nachholspiele und die ersten drei Spieltage nach der Unterbrechung wird Sky komplett live übertragen. Ab Mittwoch, 17. Juni dürfen sich Sky Kunden somit auf Live-Fußball aus England an 14 von 16 Tagen und insgesamt 32 Einzelspiele freuen. Die Live-Übertragungen der Spieltage 33 bis 38 (zwischen dem 3. und 26. Juli) müssen von der Premier League noch genau terminiert werden. Wenn dies in Kürze erfolgt, wird Sky auch dann umfangreicher als zuvor in Deutschland live berichten.Sämtliche Spiele werden selbstverständlich deutsch kommentiert.

Zur Rückkehr der Premier League überträgt Sky am Mittwoch, 17. Juni die Nachholspiele zwischen Aston Villa und Sheffield United ab 18.50 Uhr sowie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ab 21 Uhr live. Der FC Liverpool greift am Sonntag beim Merseyside-Derby gegen den Everton auswärts wieder ins Geschehen ein und könnte beim Stadtrivalen unter Umständen sogar schon die Meisterschaft klar machen.

Wie bei den Bundesliga-Übertragungen steht auch in der Premier League eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird. Exklusiv für Sky Q Kunden wird in der Regel eine Partie pro Spieltag live auch in Ultra HD übertragen.

Die Übertragungen der Premier League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.