Sky-Filmreigen zu Mario Adorfs 90. Geburtstag gestartet

Anzeige

Die Schauspiellegende Mario Adorf wird 90 Jahre alt: Aus diesem Anlass laufen ab diesem Wochenende bei Sky Cinema Classics über 20 bekannte und beliebte Filme des Mannes, der für die Rolle des Bösewichts regelrecht geboren wurde.

Nächste Woche Dienstag, am 8. September, wird Mario Adorf stolze 90 Jahre alt. Bei Sky Cinema Classics wird der Grandseigneur daher vom 5. bis 10. September mit über 20 seiner der erfolgreichsten Filme gefeiert.

1930 wird Aford als Sohn einer Deutschen und eines Italieners in Zürich geboren. Er wuchs in der Eifel auf und besuchte Mitte der 50er-Jahre die renommierte Otto-Falckenberg-Schule in München. Von 1955 bis 1962 war er schließlich Schauspieler an den Münchner Kammerspielen. Bereits in dieser Zeit wurde er mit Auftritten in Film und Fernsehen einem großen Publikum bekannt. 1957 gelang ihm dann mit seiner Darstellung eines psychopathischen Frauenmörders in „Nachts, wenn der Teufel kam“ der Durchbruch. Ein Zitat von Regisseur Robert Siodmak beim Casting des Films prägte nicht nur Mario Adorfs Leben, sondern wurde vor fünf Jahren auch zum Titel seiner Autobiographie: „Schauen Sie mal böse“.

Anschließend waren es vor allem auch die Bösewicht-Rollen, die Adorf mit großer Leidenschaft verkörperte. Als fieser Santer in „Winnetou“, als Bandit El Diablo in Sergio Corbuccis „Fahrt zur Hölle, ihr Halunken“ (7. September, 23.45 Uhr) oder als Artisten-Orje in Wolfgang Staudtes „Ganovenehre“ (9. September, 1.25 Uhr).

Später glänzte Adorf aber auch in einer Vielzahl weiterer Rollen: Etwa als mächtiger Baulöwe in Rainer Werner Fassbinders „Lola“ (10. September, 0 Uhr) oder als Unternehmer in der Neuverfilmung von „Der kleine Lord“ (10. September, 23.55 Uhr).

Dabei sind aber auch sein preisgekrönter Auftritt in „Nachts, wenn der Teufel kam“ (8. September, 22 Uhr), sowie die Klassiker „Das Mädchen Rosemarie“ von Rolf Thiele (9. September, 0 Uhr) und der Dreiteiler „08/15“ (5. September, ab 9.55 Uhr).

Vom 5. bis 10. September zeigt Sky Cinema Classics über 20 der erfolgreichsten Filme von Mario Adorf anlässlich seines 90. Geburtstags. Los ging es am heutigen Samstag, 5. September, mit „08/15“ ab 9.55 Uhr. „Nachts, wenn der Teufel kam“, „Lola“, „Winnetou I“, „Das Mädchen Rosemarie“, „Der kleine Lord“, „Sierra Charriba“, „Unser Mann in Istanbul“, alle drei Teile von „08/15“ und „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ sind zudem auch über Sky Q und mit Sky Ticket abrufbar.