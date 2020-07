„So liebt Deutschland – alles über unsere Frauen“ heute bei Sat.1

Anzeige

Sat.1 zeigt erstaunliche Statistiken, hartnäckige Mythen und kuriose Geschichten rund um den weiblichen Körper abseits vom Durschnitt.

„Alles über unsere Frauen“? Zumindest alles über die deutsche Durchschnittsfrau: Sie wiegt 70,7 Kilogramm, ist 1,65 Meter groß, hat 1,3 Kinder und kramt innerhalb ihres Lebens im Schnitt 67 Tage in ihrer Handtasche – während es auch durchaus Frauen gibt, die ihr nötigstes Hab und Gut lieber in der Hosentasche herumtragen. Sat.1 stützt sich in der neuen Reportage hauptsächlich auf Studien und Umfragen: So seien laut aktuellen Studien 54 Prozent der Frauen in Deutschland mit ihrem Liebesleben wirklich zufrieden und jede fünfte Frau denkt mindestens einmal am Tag an Sex.

In der Reportage interviewt Sat.1 unter anderen die ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin Ginger Wollersheim: Um die Haushaltskasse aufzufüllen, hat sie während der Corona-Krise wieder mit freizügiger Unterhaltung vor der Web-Cam angefangen. „Ich bin froh, dass ich das machen kann in der Corona-Zeit, weil mir echt sonst die Decke auf den Kopf fällt. Ich muss immer etwas machen, dann setze ich mich lieber vor den Rechner und amüsiere und bespaße die Leute.“, so Ginger Wollersheim. Ihr Mann, Rotlichtlegende Bert Wollersheim, gibt ihr für diese Tätigkeit grünes Licht, zumindest so lange es nicht zu freizügig werde: „Ginger darf sich schon sehr sexy zeigen. Ich bin ja stolz, dass sie so ein scharfes Gerät ist. (…) Die Grenze ist, wenn es zu nackt wird.“

Sat.1 zeigt „So liebt Deutschland – alles über unsere Frauen“ am heutigen Mittwoch, 15. Juli um 20.15 Uhr.