„Spider-Man: No Way Home“ kommt zu Sky und Wow – Batman und Matrix folgen

Anzeige

„Spider-Man: No Way Home“ feiert seine Erstausstrahlung demnächst bei Sky. „The Batman“ und „Matrix Ressurrections“ werden ihm bald folgen.

Anzeige

Ab 15. Juli fliegt Tom Holland in seinem neuesten Spinnen-Abenteuer „Spider-Man: No Way Home“ auf Sky und Wow durch die Lüfte. Mit dieser TV- und Streamingpremiere startet ein weiterer top Kinofilm exklusiv im Abo nur hier und vervollständigt das herausragende Angebot an Erstausstrahlungen der beliebtesten deutschen Kinohits, die es allesamt nur bei Sky und Streamingservice Wow zu sehen gibt.

„Spider-Man; No Way Home“ auf Platz zwei der Kino-Charts 2021

Der dritte Spidey-Film mit Tom Holland war zugleich der erfolgreichste der drei an den deutschen Kinokassen. Obwohl er im Gegensatz zu den beiden Vorgängern in Zeiten der Corona-Einschränkungen veröffentlicht wurde, überflügelte sie „Spider-Man: No Way Home“ mit seinen über 4 Millionen Kinozuschauer bei weitem. Dank einer ausgefeilten Geschichte und genialen Auftritten auch der Vorgänger-Spinnenmänner Tobey Maguire und Andrew Garfield wurde er zum zweiterfolgreichsten Kinofilm im Jahr 2021. Nur der letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 in „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ brachte noch mehr Zuschauer im vergangenen Jahr in die Kinos.

Sky im Übrigen aktuell auch den Pop-up-Channel Sky Cinema 007 noch ein Weilchen lang aufgeschaltet (DF-Bericht hierzu).

Platz 3 der Jahrescharts belegt „Fast & Furious 9“, der neueste und natürlich spektakulärste Kracher der Vollgast-Reihe um Vin Diesel und seine Gang. Mit „Dune“ holte sich Dennis Villeneuves Sci-Fi-Großwerk den vierten Platz der Jahrescharts. Dank „Venom: Let There Be Carnage“ konnte schließlich noch ein weiterer Superheld eine top Platzierung unter den 2021 veröffentlichen Kinofilmen feiern. Ebenfalls mit einem Sequel. Und die Ehre des Familienfilms hielt schließlich „Paw Patrol: Der Kinofilm“ auf Platz 6 hoch. Hier durften die mehr bei Jung als bei Alt beliebten Fellfreunde nun endlich auch auf der großen Leinwand und im langen Kinoformat einige witzige Abenteuer bestehen.

Sky bringt weitere Kinohits

Dank Verträgen mit Studios wie Universal, Sony Pictures, Warner, Studiocanal, Constantin Film, Leonine Studios und seit 2022 auch Paramount kann Sky die größten und erfolgreichsten Kinofilme als Erster im TV zeigen und Wow sie als erster Streamingdienst in sein reguläres Angebot aufnehmen. Im Lauf des Jahres 2022 werden etwa unter anderem auch noch „The Batman“, „Uncharted“ und „Matrix Ressurrections“ auf Sky und Wow ihre Premiere feiern.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: tomholland-df: ©2021 CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2021 MARVEL