„Car Maniac“: Sport1 mit erstem Magazin zur Elektromobilität

Freie Fahrt für das erste Magazin zur Elektromobilität im deutschen TV. Sport1 startet die Sendnung „Car Maniac“ mit Youtuber Chris Karatsonyi und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler.

Elektromobilität ist das neue Heilsversprechen der Autoindustrie und Nachhaltigkeit eines der aktuellen gesellschaftlichen Themen. In diesem Kontext stehen der Klimaschutz, neue Märkte und weniger Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im Fokus vieler Menschen. Mit dem neuen Format „Car Maniac“ nimmt sich Sport1 diesen Themen an und startet das erste Magazin zur Elektro-Mobilität im deutschen TV. YouTube-Star Chris Karatsonyi und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler nehmen dabei die aktuellsten Elektroautos genau unter die Lupe.

Premiere der einstündigen Sendung ist am Freitag, den 22. Juli, um 21.15 Uhr auf. Danach steht wöchentlich eine Ausgabe des Elektroauto-Magazins auf dem Programm, am Sonntagnachmittag wird zudem eine Wiederholung ausgestrahlt. Darüber hinaus sind die Sendungen am Sendetag in der Sport1-Mediathek und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal „Sport1 Motor“ abrufbar.

Sport1 will Vorurteile gegenüber Elektroautos abbauen

Passend zur Premieren-Folge von „Car Maniac“ dreht sich alles um den Beginn der großen Zeitenwende im Automobilbereich. Wie hat es das Elektroauto geschafft, sich unter die Benziner- und Dieselfahrzeuge zu mischen? Der Gast in der ersten Folge weiß das als Insider genau, denn er hat von Elon Musk den Auftrag bekommen, Elektroautos in Europa zu etablieren. Und das zu einer Zeit, in der noch niemand etwas mit E-Autos anfangen konnte. In „Car Maniac“ erzählt er von den Anfängen und der Zusammenarbeit mit Elon Musk. Chris Karatsonyi und Laura-Marie Geissler fahren das über 500 PS starke Model Y Performance von Tesla auf einer Teststrecke. Zusätzlich gibt es auch einen Check des Mercedes EQV, ein Elektrobus konzipiert für die Familie.

Der Elektroauto-Enthusiast Chris Karatsonyi produziert und moderiert die Sendung. Der Münchner vereint Motorjournalismus mit Tests und betreibt seit einiger Zeit den gleichnamigen YouTube-Kanal „Car Maniac“, der mit über 70 Millionen Video-Aufrufen als größte Plattform für Elektroautos im deutschsprachigen Raum gilt. Die 23-Jährige Profi-Rennfahrerin Laura-Marie-Geissler ist ein wahres Multi-Talent. Sie gilt als Deutschlands jüngste Helikopter-Pilotin und besitzt zudem eine Boot-Lizenz. Zudem hat Sport1 den neuen Werbepartner Ionity für „Car Maniac“ mit ins Boot geholt. Ionity betreibt entlang von Autobahnen in 24 europäischen Ländern Ladeparks, die Elektrofahrzeugen aller Marken offen stehen.

Quelle: Sport1

Bildquelle: Car Maniac Logo: Sport1