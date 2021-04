Sport1 schnappt sich Handball-Länderspiele

Anzeige

Sport1 hat sich Handball-Länderspiele gesichert: In den kommenden Wochen laufen WM- und EM-Quali-Spiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften live beim Free-TV-Sportsender.

Binnen 14 Tagen überträgt Sport1 zwei Auftritte der deutschen Handball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer. Für die DHB-Frauen geht es kommenden Dienstag (20. April) im Playoff-Rückspiel gegen Portugal um die WM-Teilnahme. Die Live-Übertragung läuft ab 17.25 Uhr. Das nächste Highlight folgt am Sonntag, den 2. Mai, um 18 Uhr. Dann treten die deutschen Handball-Männer in Stuttgart in EM-Qualifikation gegen Estland an.

Spitzen-Handball live auf Sport1 im Free-TV

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer ist bereits als Gruppenerster für die EM 2022 qualifiziert. In den ausstehenden Qualifikations-Partien geht es für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason daher vor allem darum, bereits Fahrt Richtung olympisches Turnier in Tokio aufzunehmen, aber auch Perspektivspieler heranzuführen.

Die Endrunde der EHF Euro 2022 findet vom 13. bis zum 30. Januar in Ungarn und der Slowakei statt.