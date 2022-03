Sport1 startet interessantes neues Fußball-Format

Anzeige

„Fußball für Besserwisser“ – na wenn das mal nicht etwas für beinahe jeden zweiten Deutschen ist? Sport1 unterhält die Fans während der Länderspielpause mit einem neuen Fußball-Quiz-Format.

Sport1 hat in seinem Fundus von TV-Rechten an historischen Fußball-Highlights gewühlt und dabei ein neues Format zu Tage gefördert. „Acht Fußballverrückte, sechs Jahrzehnte Bundesliga-Geschichte und Tausende von Fragen“, so kündigt der Sender seine neue Show an. Los geht es am Montag, den 28. März, ab 20.15 Uhr. „Fußball für Besserwisser“ ist dabei als abendfüllendes Format ausgelegt und dauert insgesamt zwei Stunden.

Sport1′ neues Fußball-Format ist etwas für Besserwisser

Welche Folge hatte der legendäre Tonnen-Tritt für Jürgen Klinsmann? Welches Kuriosum hängt mit dem Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch zusammen? Und welches Detail von Erling Haalands ersten Karriereschritten ist kaum jemandem bekannt? Über Fragen wie diese rätseln in dem neuen Sport1-Fußball-Format „Fußball für Besserwisser“ vier Zweier-Teams: Thomas Helmer, Europameister von 1996 und Ex-Bayern- und BVB-Star, geht mit Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz an den Start, die früheren Bayern-Profis Mario Basler und Markus Babbel bilden ein Team, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Hartwig Thöne arbeiten zusammen und Comedian Matze Knop versucht mit Ex-Werder-Star Thorsten Legat sein Wissen zu bündeln.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Unser neues Format ‚Fußball für Besserwisser‘ lebt auch von den emotionalen Bildern aus dem Bundesliga-Archiv: Nach der Top-Ten-Show ,Herrlich verrückte Bundesliga‘ setzen wir weiterhin alles daran, unseren zu dieser Saison neu erworbenen Rechteschatz für das TV-Publikum so unterhaltsam wie möglich aufzubereiten.“

