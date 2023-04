Free-TV-Premiere: „Stan & Ollie“ – „Dick und Doof“-Filmbiografie mit Steve Coogan und John C. Reilly

Anzeige

Gelungenes Porträt des größten Filmduos neben Bud Spencer und Terence Hill: Dick und Doof oder, besser gesagt, „Stan & Ollie“ (2018) feiern heute deutsche Free-TV-Premiere.

Anzeige

Sie waren die Superstars der 1930er-Jahre, doch 20 Jahre später fristet das Komiker Duo Stan Laurel (Steve Coogan) und Oliver „Ollie“ Hardy (John C. Reilly), bekannt auch als Dick und Doof, ein trauriges Dasein. Die Komödianten tingeln durch die Theater Großbritanniens und das zumeist vor leeren Rängen. Als ein neues Filmprojekt kurzfristig abgesagt wird, scheint das Ende von Stan und Ollie gekommen.

ServusTV zeigt am Samstag „Stan & Ollie“ als Free-TV-Premiere

Die tragikomische Biografie „Stan & Ollie“ ist nicht nur ein verfilmtes Stück Kinogeschichte, sondern auch das wunderbare Porträt einer langjährigen, tiefen Künstlerfreundschaft. Der schottische Regisseur Jon S. Baird konzentriert sich dabei auf die Spätkarriere der einstigen Komödien-Superstars, die ihre größten Erfolge als Dick und Doof in den 1930er-Jahren feiern konnten. Erstaunlich, wie nahezu symbiotisch Steve Coogan, der seine Laufbahn als Stand-up-Komiker begann, als Stan Laurel und John C. Reilly („Holmes & Watson“) als „Ollie“ Hardy in ihren Rollen aufgehen.

Bei ServusTV Deutschland läuft der Film diesen Samstagabend, um 20.15 Uhr, als deutsche Free-TV-Premiere. Am Ostersonntag strahlt der Sender ab 15.05 Uhr noch einmal eine Wiederholung von „Stan & Ollie“ aus.

Quelle: ServusTV