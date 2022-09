„Star Trek: Prodigy“: TV-Premiere kommt lange vor Streaming-Start

Anzeige

Während die neue Animationsserie „Star Trek: Prodigy“ in den USA bereits im Fernsehen läuft, gab es in Deutschland noch keinen offiziellen Start. Doch jetzt kommt die TV-Premiere dem Streaming-Start tatsächlich noch deutlich zuvor.

Erstmals seit dem Cartoon aus 70ern gibt es in der „Star-Trek“-Welt wieder eine Serie, die sich gezielt an ein jüngeres Publikum wendet – „Star Trek: Prodigy“. Das ebenfalls animierte „Star Trek: Lower Decks“ richtete sich mit seinem derben Humor eher noch an ein jugendliche Zielgruppe.

„Prodigy“ handelt von einer Gruppe junger Außerirdischer, die versuchen, von einem Minenplaneten zu fliehen. Im Delta-Quadranten entdecken sie ein verlassenes Raumschiff der Sternenflotte, auf welchem ein Hologramm von Captain Janeway von der „Voyager“ gespeichert ist. So beginnt bald ein Strudel von Weltraumabenteuern.

„Star Trek: Prodigy“ erst auf Super RTL, dann auf Paramount+

Darstellerin Kate Mulgrew lieh bereits im englischen Original dem Janeway-Hologramm ihre Stimme und weißt die bunte Alien-Truppe in die Funktionen des Schiffes und die Prinzipien der Sternenflotte ein. Auch Mulgrews deutsche Stimme, Gertie Honeck, wird in der hierzulande synchronisierten Fassung mit an Bord sein.

Am 4. November erfolgt die deutsche Erstaustrahlung von „Star Trek: Prodigy“ bei Super RTL. Die Sendezeit ist täglich für 19.45 Uhr anberaumt. Online gibt es die Serie noch nicht zum Streamen. Zum Deutschlandstart des Streamingdienstes Paramount+ (erst einen Monat später im Dezember) wird auch „Prodigy“ dann aber auch von Beginn an Teil des Angebots sein. Welche Serien noch zum Start von Paramount+ sonst noch zur Verfügung stehen, erklärt folgender DIGITAL FERNSEHEN Artikel.

Bildquelle: Star Trek Prodigy: RTL