„Star Trek“-Wochen bei Syfy starten am 1. Mai

Pay-TV-Kunden können sich ab dem 1. Mai auf einen „Star Trek“-Marathon der besonders langen Art freuen. Dabei wird es ganz nostalgisch zugehen.

Denn Teil 1-10 der Kinofilme sind elementare Bestandteile des Mega-Marathons – hinzu kommt noch ein weiterer neuerer Streifen. Höhepunkt des ersten Tags der „Start Trek“-Wochen ist dann auch – wenig überraschend – der erste Kinofilm des Franchises aus dem Jahr 1979, um 20.15 Uhr. Rund um den Kultstreifen zeigt Syfy am Tag der Arbeit ausschließlich Folgen der Original-Serie.

Selten da gewesener „Star Trek“-Marathon

Fanliebling Khan (Rocardo Montalbán). ©Paramount

Diese dominiert auch den 2. Mai. Zur Prime Time können sich Trekkies dann auf einen ihrer absoluten Lieblingsfilme freuen: „Star Trek: Zorn des Khan“ kommt um 20.15 Uhr. Ähnlich verhält es sich am 3. Tag – rund um die Uhr „Raumschiff Enterprise“, 20.15 Uhr dann „Star Trek III“. Dem dritten und vierten Teil der Reihe folgt am Mittwoch und Donnerstag ein „Syfy Inside“ mit dem Untertitel „Destination Star Trek“. Am Freitag lockern einige Folgen „Frag den Lesch“ das Programm, der vereinzelt auch schon an den Tagen zuvor zum Zug gekommen sein wird. Auf dem Spielfilm-Programm steht dann der chronologischen Reihenfolge entsprechend „Star Trek V“.

„Star Trek, Das nächste Jahrhundert“ wird es im Rahmen der „Star Trek“-Wochen auch reichlich zu sehen geben. © CBS International GmbH

Syfy zeigt elf Filme und zwei Serien in Dauerschleife

Der Samstag bringt bei Syfy dann ein wenig Abwechslung ins Spiel: Bevor der sechste Teil „Das unentdeckte Land“ zur besten Sendezeit über die Bildschirme flimmert, wiederholt der SciFi-Sender noch einmal alle fünf bisher gezeigten Teile ab 10.35 Uhr. Dieses Prozedere wiederholt sich inklusive Teil 6 am Sonntag, 7. Mai, mit dem Unterschied, dass „Star Trek: Into Darkness“ ab 20.15 Uhr zu sehen sein wird und die Chronologie aufbricht.

In der zweiten Woche übernimmt „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ und weitere Kinofilme aus den 90er Jahren (plus „Nemesis“ von 2002) werden gezeigt. Mehr dazu dann am kommenden Wochenenden an gleicher Stelle. Hier nochmal der Trailer zum Mega-Marathon:

