Steigt Werder ab? Alle 9 Spiele heute live bei Sky

Der vorletzte Spieltag der Bundesliga steht an und mit ihm weitere Entscheidungen an der Tabellenspitze und im Keller. Sky überträgt die separat oder in der Konferenz live.

Besonders eng wird es an diesem Samstagnachmittag für die Mannschaft, die in Deutschland die meisten Bundesliga-Spiele überhaupt gesammelt hat: Werder Bremen. Seit des Abstieg des Bundesliga-Dinos und Erzrivalen HSV rangieren die Bremer an der Spitze dieser Rangliste. Doch auch ihr Abstieg könnte sich bereits heute beim Auswärtsspiel in Mainz manifestieren. Es wäre der zweite nach 1980.

Ab 15.10 Uhr berichtet Sky live aus den neun Stadien von Leipzig bis Köln. Zu sehen sind die Spiele auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1-10 HD, wobei auf dem ersten Programmplatz die Riesen-Konferenzschaltung mit allen neun Partien des Spieltags zu finden ist. Das Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ist zusätzlich über Sky Sport Bundesliga UHD auch in ultrahochaufgelösten Bildern zu bewundern. Der Spieltag im Überlick:

Die Begegnungen des 32. Spieltags ab 15.30 live bei Sky:

Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

Bayern München – SC Freiburg (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

RB Leipzig – Borussia Dortmund (Sky Sport Bundesliga 3 HD, Sky Sport Bundesliga UHD)

Mainz 05 – Werder Bremen (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

Fortuna Düsseldorf – FC Augsburg (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

SC Parderborn – Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Bundesliga 6 HD)

Hertha BSC – Bayer Leverkusen (Sky Sport Bundesliga 7HD)

Schalke 04 – VfL Wolfsburg (Sky Sport Bundesliga 8 HD)

Hoffenheim – Union Berlin (Sky Sport Bundesliga 9 HD)

1.FC Köln – Eintracht Frankfurt (Sky Sport Bundesliga 10 HD)