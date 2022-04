„Stern TV“ jetzt regelmäßig auch sonntags – neuer Moderator

Anzeige

Nach einer Testphase – unter anderem mit der Rückkehr des heißen Stuhls – weitet RTL Deutschland das Magazinformat „Stern TV“ auf den späten Sonntagabend aus.

Bereits an diesem Sonntag (24. April) startet um 22.30 Uhr die Sendung „Stern TV am Sonntag“, wie der Privatsender RTL am Freitag in Köln ankündigte.

Damit wird es „Stern TV“ sowohl am Mittwoch als auch am Sonntag geben. Die Sonntagausgaben werden im Wechsel von „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka, der das Magazin schon seit vielen Jahren am Mittwoch präsentiert, und Moderator Dieter Könnes als Neuzugang, der derzeit beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) tätig ist, präsentiert. Eine Doppelmoderation wird es nicht geben.

Könnes freut sich schon: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. „stern TV“ ist eine absolute Premiummarke im deutschen Fernsehen. Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Themen, die uns alle bewegen, sowie emotionale und hintergründige Gespräche mit den betroffenen Menschen.“

Neuer Moderator für „Stern TV am Sonntag“ kommt vom WDR

Als WDR-Moderator präsentierte Dieter Könnes unter anderem die Lokalzeit aus Duisburg und das ARD-Morgenmagazin. Es folgten Stationen als Moderator bei DSF/Sport1 und Sky sowie bei WDR2 und WDR4. In dieser Zeit hat er sich in mehr als 50 Reportagen mit seinem Format „Könnes kämpft“ deutschlandweit einen Namen als Investigativreporter gemacht. Seit 2010 moderiert Dieter Könnes zudem die WDR-Servicezeit. Darüber hinaus ist der zweifache Familienvater seit August 2021 als ehrenamtlicher Reporter im Ahrtal im Einsatz und berichtet über die Schicksale der Menschen im Flutgebiet.

