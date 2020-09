„Tagesthemen“ ab heute fünf Minuten länger

Anzeige

Die „Tagesthemen“ im Ersten werden künftig von montags bis donnerstags fünf Minuten länger sein.

Die Nachrichtensendung wird dann jeweils 35 Minuten dauern. Die „Tagesthemen“-Sendezeit am Freitag war bereits vor einigen Monaten von 15 auf 30 Minuten ausgedehnt worden.

Auch die neue Verlängerung war im April bekanntgegeben worden. „Diese zusätzliche Sendezeit soll vor allem für einen intensiveren Blick auf die Region genutzt werden mit der neuen Rubrik ‚mittendrin'“, heißt es in der Mitteilung. „Menschen und die in ihren Regionen vorherrschenden Themen rücken damit noch stärker in den Blickpunkt.“

Die @tagesthemen werden länger – und sind #mittendrin – zum Beispiel am #Nürburgring in der #Eifel, wo das Verbot von Großveranstaltungen in der Corona-Krise starke Auswirkungen hat.

▶ https://t.co/sN6PO6O21J pic.twitter.com/u6EORbalms — ARD (@ARD_Presse) August 29, 2020

Die erste längere Ausgabe der „Tagesthemen“ wird am heutigen Dienstag, 1. September, um 22.15 Uhr, im Ersten laufen.