„The Equalizer“-Neuauflage startet bei Sky – mit Frau in der Hauptrolle

Anzeige

Queen Latifah tritt als Rächerin in die Fußstapfen von Denzel Washington und Edward Woodward: Ein Reboot von „The Equalizer“ mit der Rapperin und Schauspielerin startet bald bei Sky.

„The Equalizer“ reloaded

Die geheimnisvolle Robyn McCall (Queen Latifah) war lange als CIA-Agentin im Einsatz. Nach einer Enttäuschung will sie nichts mehr mit der Rettung von Menschenleben zu tun haben und sich nur noch um ihre Tochter Delilah (Laya DeLeon Hayes) kümmern. Doch das Schicksal der Teenagerin Jewel, der ein Mord angehängt wird, weckt ihre professionelle Energie. Mithilfe einiger alter Freunde tritt sie als todesmutige Rächerin auf den Plan, wenn die Polizei versagt.

Latifah beerbt Denzel Washington

Latifah kann nicht nur singen („Chicago“), Gas geben („New York Taxi“) und witzig sein („22 Jump Street“), sie beherrscht auch das Actionkrimi-Genre. In der Serie „The Equalizer“ schlüpft Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah in die Rolle der topfitten Ex-CIA-Agentin Robyn McCall. Von 1985 bis 1989 gab der Brite Edward Woodward den „Equalizer“. Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinoabenteuern in Woodwards Fußstapfen. In der Serie gibt es ein Wiedersehen mit Chris Noth, der Mr. Big aus der Erfolgsserie „Sex And the City“.

„The Equalizer“ läuft ab 12. Juli immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One und ist über Sky Ticket sowie Sky Q auf Abruf verfügbar. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.