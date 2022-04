„The Gilded Age“: Sky Exklusive mit „Sex and the City“-Star startet heute

Anzeige

Die Historienserie „The Gilded Age“ mit „Sex and the City“-Star Cnythia Nixon ist ab heute bei Sky Atlantic zu sehen.

Die junge Marian Brook zieht aus der Provinz nach New York City um bei ihren wohlhabenden Tanten Agnes und Ada zu leben: Julian Fellows‘ Historienserie „The Gilded Age“ startet ab 22. April um 20.15 Uhr mit einer Episode um 20.15 Uhr und ist in den darauffolgenden Wochen immer in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und gleichzeitig auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

In dem Sky Excklusive muss die mittellose Marian Brook (Louisa Jacobson) nach dem Tod ihres Vaters aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York ziehen, um dort in der Obhut ihrer reichen Tanten Agnes van Rhijn (Christine Baranski) und Ada Brook (Cynthia Nixon) zu leben. Auf der Reise lernt sie die Schriftstellerin Peggy Scott (Denée Benton) kennen und freundet sich mit ihr an. In New York City wird Marian ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren neuen Nachbarn, dem skrupellosen Eisenbahnmagnaten George (Morgan Spector) und seiner ehrgeizigen Frau Bertha Russell (Carrie Coon) verwickelt. Zwischen den Regeln der Tradition und dem Anbruch eines modernen Zeitalters muss sich Marian ihren eigenen Weg bahnen.

Lesen Sie in einem weiteren DIGITAL FERNSEHEN-Artikel, welche HBO-Serien außerdem noch diese Woche bei Sky anlaufen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.