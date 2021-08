„The L Word: Generation Q“ – Sky zeigt die zweite Staffel

Anzeige

Sky wird im Herbst die zweite Staffel der Serie „The L Word: Generation Q“ übertragen. Die Serie basiert auf einer anderen Serie: „The L Word“.

Die Handlung der zweiten Staffel der Serie „The L Word: Generation Q“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete zum Start der ersten Staffel) folgt dem Leben von Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angelica Porter-Kennard (Jordan Hull).

Alle Charaktere durchleben auch in den neuen Folgen, so die Ankündigung von Sky, Liebe, Liebeskummer, Erfolge und Rückschläge in Los Angeles. Es wird weiterhin Gastauftritte geben.

Ab dem 29. September wird Sky auf Sky Atlantic immer mittwochs um 20.15 Uhr eine Doppelfolge der zweiten Staffel von „The L Word: Generation Q“ übertragen. Zusätzlich werden die Folgen auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die erste Staffel wird ebenso bereitgestellt.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.