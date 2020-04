„The Masked Singer“ heute zurück im TV

Die Musikshow „The Masked Singer“ zählt derzeit zu den beliebtesten Formaten von ProSieben. Aufgrund der Corona-Krise musste die Sendung eine Zwangspause einlegen, doch damit ist jetzt Schluss.

Zwei Wochen lang musste die Erfolgsshow aussetzen. Grund dafür waren zwei nachgewiesene Corona-Fälle im Team der Sendung. Nach dieser Pause kehrt die Sendung heute Abend erstmals wieder auf die Fernsehbildschirme zurück. Ein Livepublikum wird dabei aus Sicherheitsgründen nicht im Studio anwesend sein.

Die Ausstrahlung der weiteren Folgen soll im gewohnten Wochenrhythmus erfolgen. Damit geht die zweite Staffel von „The Masked Singer“ am 28. April mit dem großen Finale zu Ende. Für die vierte Folge wurde Comedian Bülent Ceylan angekündigt, der vergangenes Jahr selbst an der Show in einem Kostüm steckte.

Im Rennen um den Sieg sind derzeit noch sechs maskierte Promis in der Show: das Chamäleon, der Drache, der Hase, der Roboter, der Wuschel und das Faultier, unter dessen Kostüm viele Fans den Moderator und Entertainer Stefan Raab vermuten. Start der neuen Folge ist heute um 20.15 Uhr auf ProSieben.