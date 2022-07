„The Tourist“: Free-TV-Premiere der hochwertigen Thriller-Serie steht an

Anzeige

Entstanden in ZDF-Koproduktion mit BBC Studios, HBO Max und dem australischen Streamingdienst Stan, bietet „The Tourist – Duell im Outback“ knapp sechs Stunden außergewöhnlicher Serienkost, im großen Kino-Look gedreht und bis in die kleinsten Nebenrollen liebevoll mit hervorragenden Schauspielern besetzt – allen voran Danielle Macdonald als Streifenpolizistin in Probezeit, die dem Fremden unbedingt bei der Suche nach seiner Vergangenheit helfen will und dabei am Ende zu sich selbst findet. Die Serie ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Kinofilm „The Tourist“ des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck von 2010 mit Angelina Jolie und Johnny Depp.

Darum geht es in „The Tourist“

Im leuchtend roten Herzen des australischen Outbacks wird ein Mann (Jamie Dornan) von einem Tanklastwagen von der Straße gedrängt. Als er später im Krankenhaus aufwacht, fehlt ihm jede Erinnerung daran, wer er ist. Mithilfe von Helen Chambers (Danielle Macdonald), einer jungen Polizistin, sucht er nach Antworten. Ohne einen Grund dafür zu kennen, wird er dabei von gnadenlosen Gestalten aus seiner Vergangenheit verfolgt, die ihn töten wollen – allen voran ein gewisser Billy (Ólafur Darri Ólafsson).

Im englischsprachigen Ausland ein Renner

In Großbritannien, Kanada, USA und Australien, wo „The Tourist – Duell im Outback“ bereits zu sehen war, waren sich Presse und Publikum in ihrem begeisterten Urteil laut einem Vorwort zur Serie von Dr. Simone Emmelius, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion beim ZDF einig. Rund acht Millionen Zuschauer haben demnach allein die TV-Ausstrahlung von BBC One verfolgt und im März war „The Tourist – Duell im Outback“ die erfolgreichste Serie im BBC iPlayer.

Ab Montag (22. August), um 22.15 Uhr, ist „The Tourist – Duell im Outback“, im ZDF als Free-TV-Premiere in Deutschland zu sehen. Online first startet die Serie am 12. August.

