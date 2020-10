„The Voice of Germany“ startet heute in Jubiläumsstaffel

Anzeige

Heute Abend startet die Castingshow „The Voice of Germany“ in die zehnte Staffel. Zum Auftakt verspricht ProSieben ein Feuerwerk.

So wird das Jubiläum der Sendung mit einer großen Gesangsperformance der sechs Coaches eröffnet. Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos und Mark Forster werden über den Dächern Berlins gemeinsam einen Song performen. Um welchen Welthit es sich dabei handelt, hält ProSieben allerdings noch geheim.

Die Coaches rühren für die anstehende Staffel auf jeden Fall bereits ordentlich die Werbetrommel. „Zehn Jahre ‚The Voice of Germany‘, da wird hier aber ordentlich aufgefahren.“, sagt Stefanie Kloß. Mark Forster verspricht sogar „Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es wird vielleicht, die beste ‚The Voice‘-Staffel aller Zeiten“. Neu in der zehnten Staffel ist, dass sich unter die Kandidaten in den Blind Auditions auch Allstars mischen dürfen, also Talente aus vergangenen Staffeln, die im Gedächtnis geblieben sind (Digital Fernsehen berichtete).

„The Voice of German“ läuft ab heute immer donnerstags auf ProSieben und sonntags in Sat.1 sowie auf Joyn. Start ist jeweils um 20.15 Uhr.