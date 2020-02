„The Walking Dead“: Staffel 10 geht ab heute bei Fox weiter

Das nächste Kapitel im Kampf ums Überleben gegen die Zombieapokalypse: Fox nimmt die Ausstrahlung der 10. Staffel „The Walking Dead“ wieder auf.

Gelingt es der Gemeinschaft um Daryl Dixon (Norman Reedus) und Co. im Kampf gegen die Flüsterer, diesen übermächtigen Feind, der sich bestens an das Überleben in der apokalyptischen Welt angepasst hat, ihre Menschlichkeit zu bewahren? Fox zeigt ab diesem Montag exklusiv die zweite Hälfte von Staffel 10. Die acht neuen Episoden werden wöchentlich um 21 Uhr ausgestrahlt – nur 24 Stunden nach der US-Premiere.

Alle Folgen sind wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung zu sehen und im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über die mobilen Portale von Sky, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.