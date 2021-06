Anzeige

Minuten vor dem Halbzeitpfiff ist der dänische Nationalspieler Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland auf dem Feld zusammengebrochen. Das Spiel und die ZDF-Übetragung davon wurden unterbrochen.

Christian Eriksen soll laut „Kicker“ mittlerweile auf dem Weg ins Krankenhaus sein. Das Fußballmagazin tickerte zuvor, dass die Ärzte nach einer ersten Notfall-Behandlung im Stadion in Kopenhagen ein „Daumen hoch“ verkündet haben. Man kann für den 29-Jährigen Mittelfeldspieler von Inter Mailand nur hoffen, dass sich sein Zustand stabilisiert. In der 43. Minute war er ohne jegliche äußere Einwirkung in dem EM-Spiel gegen Finnland leblos zusammengebrochen.

Zuschauer, Offizielle, Mit- und Gegenspieler waren fassungslos ob der grausame Situation. Die dänischen Nationalspieler formierten sich vor ihrem Teamkollegen, damit keine Bilder von dessen Behandlung gemacht werden können. Offensichtlich wurden direkt auf dem Feld Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Kommentator Béla Rèthy rang um Worte. Auch die EM-Experten um Ex-Nationalspieler Per Mertesacker, Christoph Kramer, Schiedsrichter Manuel Gräfe, Moderator Jochen Breyer konnten nicht viel mehr tun, als Genesungswünsche nach Kopenhagen zu senden, ehe das ZDF abbrach. Mitterweile hat man die Live-Sendung unterbrochen. Stattdessen läuft aktuell eine Wiederholung vom „Bergdoktor“.

Auch bei Magenta TV wurde aus dem Stadion zurück ins Studio zu Moderator Sascha Bandermann geschaltet, der sich geschockt zeigte. Danach zeigte der Anbieter zunächst Bilder von früheren Europameisterschaften und den bislang absolvierten Partien dieser EM.

Eriksen ist wach und wird im Krankenhaus weiter untersucht. Das hat der dänische Verband DBU offiziell bestätigt, berichtet der „Kicker“ soeben.

Das ZDF kündigt an, ab 20.04 Uhr wieder im EM-Studio auf Sendung zu gehen. Das heißt, die „Bergdoktor“-Wiederholung wird gleich wieder abgebrochen.

(bey/dpa)