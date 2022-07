Trauer um Uwe Seeler: NDR und Tagesschau24 ändern Programm

Anzeige

Anlässlich des Todes von Uwe Seeler senden der NDR und tagesschau24 Sondersendungen und Dokumentationen:

Anzeige

Um 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein „NDR Info Extra: Der Norden trauert um ‚Uns Uwe'“, das auch bei NDR Info im Radio übertragen wird. Moderatorin Bibiana Barth blickt gemeinsam mit NDR Sportchef Gerd Gottlob auf das Leben der HSV-Legende zurück und berichtet über die Reaktionen zum Tod von Uwe Seeler. Um 20.30 Uhr sendet das NDR Fernsehen den 30-Minütigen Nachruf „Uwe Seeler – Abschied von einem Volkshelden“ von NDR Autor Henning Rütten. Beides wird auch bei Tagesschau24 übertragen.

Tagesschau24 sendet um 21 Uhr die Dokumentation „Uwe Seeler – Einer von uns“ von Reinhold Beckmann und Ole Zeisler.

Hamburgs Stadtsender NDR 90,3 berichtet am Freitag, 22. Juli, in „Hamburg am Morgen“ ab 5 Uhr über den Tod von Uwe Seeler. Weggefährten blicken im Gespräch auf das Leben des Ehrenbürgers der Stadt Hamburg zurück.

Die Hamburger Fußball-Legende starb heute im Alter von 85 Jahren.

Bildquelle: Trauer-Kerzen-Blumen: © Printemps - Fotolia.com