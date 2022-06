Anzeige

Vom 18. Juli bis zum 29. August können sich Krimi-Fans über den True-Crime-Sommer auf Servus TV Deutschland freuen. Beging Van Gogh tatsächlich Selbstmord? Und welche Geheimnisse verbergen sich hinter Marilyn Monroes Tod? Mysteriösen Todesfälle aus der Geschichte warten auf ihre Aufklärung.

Virginia – Das ungelöste Rätsel der Salzburger Mafiabraut

Die Dokumentation über Virginia Hill und ihren Ehemann, den österreichischen Ski-Weltmeister Hans Hauser, handelt von den kriminellen Machenschaften der sogenannten Gangsterbraut in den USA. Servus TV Deutschland erzählt die Geschichte gemeinsam mit Regisseur Sascha Köllnreitner. Die Dokumentation fängt nicht nur den Mythos um die tragischen Figuren ein, sondern bringt auch neue Erkenntnisse über deren Schicksal zu Tage. Am Montag, den 18 Juli, erfolgt die Ausstrahlung. Die Sendezeit ist – wie in allen folgenden Fällen – 23.10 Uhr.

El Austriaco

„El Austriaco“ zeichnet das Porträt eines Vaters, der um die Freilassung seiner Tochter kämpft. Nathalie H. wurde Ende des Jahres 2011 von der Flughafenpolizei in Bogotá aufgegriffen und des Drogenschmuggels bezichtigt. Die junge Frau wurde ohne ihr Mitwissen als Drogenkurierin missbraucht und als Schmugglerin verurteilt. Dem stellte sich ihr Vater Robert entgegen. Drei Jahre lang kämpft er um die Freilassung seiner Tochter. Am 25. Juli wird „El Austriaco“ auf Servus TV ausgestrahlt.

Marilyn Monroe – Tod einer Ikone (erstmals bei ServusTV)

1962 verlor Amerika seinen blonden Engel. Unter mysteriösen Umständen stirbt Marilyn Monroe und hinterlässt das vielleicht größte Rätsel der Welt. Die offizielle Todesursache lautet Suizid. Doch gleichzeitig deutet vieles auf Mord. Eine zu schön drapierte Leiche, gekappte Ermittlungen und verschwundene Indizien wirken bis heute verdächtig. Dazu kommen Marilyns Affären mit dem damaligen US-Präsident J. F. Kennedy und seinem Bruder. Die bekannte Schauspielerin Florence Kasumba („Black Panther“, „Wonder Woman“) geht den Beweisen und Zeugenaussagen auf den Grund. Die Erstaustrahlung auf Servus TV erfolgt am 1. August.

Van Gogh – Schüsse im Weizenfeld (Deutsche Free-TV-Premiere)

Vincent van Gogh ist einer der bedeutendsten Künstler der Menschheitsgeschichte. Und er ist für seinen schwierigen Charakter bekannt. Er lebte und arbeitete immer an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Dieser Wahnsinn trieb ihn schließlich in den Selbstmord. So lautet die offizielle These der Experten. Der Pulitzer-Preisträger Steven Naifeh widerspricht dieser Auffassung. Er will beweisen, dass van Gogh den tödlichen Schuss nicht selbst abfeuerte. Schauspielerin Florence Kasumba geht den Indizien auf den Grund. Die Free-TV-Premiere läuft am 8. August.

Die Medici – Attentat in Florenz

1478: Italien wird zum Beginn der Renaissance von dem folgenschweren Attentat auf den Bankierssohn Giuliano de‘ Medici erschüttert. Die Medici waren die mächtigste Familie im Florenz der Renaissance. Sie dominierten Politik und Wirtschaft. Doch ihr Erfolg zog auch Neider auf sich. Florence Kasumba ermittelt mit ihrem Team die Motive und Hintermänner. Durch die Dechiffrierung geheimer Dokumente können heute die letzten Mittäter enttarnt werden. Das Netz der Verschwörer reicht bis zu Papst Sixtus IV. Am 22. August läuft die True-Crime-Sendung auf Servus TV.

König Richard III. und die zwei Prinzen (Deutsche Free-TV-Premiere)

Hat der englische König Richard III. im Jahr 1483 seine beiden Neffen ermorden lassen? Neueste Ausgrabungen ziehen die Theorie von Richards Schuld mittlerweile in Zweifel. Am Tower von London wurden Gebeine entdeckt und Berichte aus der Zeit könnten ein falsches Bild vermitteln. Florence Kasumba und ihr Team versuchen, die Frage nach Schuld oder Unschuld des Königs neu zu beantworten. Am Montag, den 29. August, läuft die Sendung auf Servus TV.

Quelle: Servus TV Deutschland

Bildquelle: ServusTV_dtl: © Servus TV